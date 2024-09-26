Rusya, 2025 mali yılında savunma bütçesi için rekor hedefliyor

Rusya, 2025 yılında savunma harcamalarını tarihi zirvede tutmayı planlıyor. Bloomberg tarafından yapılan habere göre Rusya’nın 2025 mali yılındaki savunma bütçesi taslak olarak 142 milyar dolar (13.2 trilyon ruble) olarak belirlenmiş durumda. Bu tahsisat, 2024 için öngörülen 10.4 trilyon rubleye kıyasla keskin bir artışı temsil ediyor ve 2025 yılında savunma harcamalarının Rusya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) %6.2’sini oluşturması bekleniyor.

Bu askeri harcama artışı, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden savaş ve bölgedeki daha geniş çaplı gerilimler karşısında savunma ve iç güvenliğe öncelik vermeye devam ettiğini gösteriyor. Savunma ve güvenlik harcamalarının; 2025 yılında Rusya’nın toplam bütçesinin yaklaşık %40’ını tüketmesi ve eğitim, sağlık, sosyal politikalar ve ulusal ekonomiye ayrılan fonların toplamını aşması öngörülmekte. Taslak bütçede ayrıca gizli veya belirtilmemiş harcamalarda dikkate değer bir artış görülüyor. 2024 yılı için başlangıçta planlanan 11.1 trilyon rubleden 2025 yılında 12.9 trilyon rubleye çıkması beklenen bu kategori, toplam bütçe harcamalarının yaklaşık %30’unu temsil ediyor ve Rusya’nın savunma ve istihbarat faaliyetlerine verdiği önemi daha da vurguluyor.

2025’ten sonraki yıllarda ise askeri harcamaların hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor. Savunma harcamalarının 2026 yılında GSYİH’nin %5.6’sına, 2027’de ise %5.1’ine gerileyeceği öngörülüyor. Ancak 2025 bütçesi, Rusya’nın devam eden askeri faaliyetleri tarafından yönlendirilen savunma yatırımlarında tarihi bir zirveyi işaret ediyor. Artan savunma bütçesi, Rusya’nın yaptırımlar, uluslararası tecrit ve Ukrayna’da süregelen uzun süreli çatışma nedeniyle zorlayıcı bir ekonomik ortamda hareket etmeye devam ettiği bir dönemde geliyor.