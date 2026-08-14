Rusya ayda 3 bin kamikaze İHA üretiyor

Ukrayna askeri istihbarat kaynakları tarafından paylaşılan detaylar, Rusya’nın insansız hava aracı tedarik zincirinde ve montaj hatlarında çok ciddi bir genişlemeye gittiğini gösteriyor. Raporda, söz konusu yüksek üretim hacminin sadece montajla sınırlı kalmadığı, gövde üretiminden elektronik bileşenlerin entegrasyonuna kadar tüm aşamaların yerlileştirildiği vurgulanıyor. Hava sahası analizlerine göre, her ay ordu envanterine katılan binlerce yeni insansız hava aracı, Ukrayna genelindeki enerji altyapılarını ve askeri lojistik merkezlerini yıpratmak amacıyla sistemli bir şekilde depolanıyor. İstihbarat yetkilileri, üretim bandındaki bu yüksek ivmenin, kış aylarında yapılması planlanan geniş çaplı hava taarruzlarının en önemli lojistik hazırlığı olduğuna dikkat çekiyor.

Geran serisindeki kritik teknolojik değişimler

Sahadaki askeri tablonun teknik boyutuna bakıldığında, üretimi hızla artan yeni nesil kamikaze platformlarının geçmişteki ilk versiyonlara kıyasla ciddi modifikasyonlardan geçirildiği net bir şekilde görülüyor. Yeni modellerde, elektronik harp müdahalelerine karşı yüksek mukavemet gösteren gelişmiş navigasyon sistemleri ve radar sinyallerini sönümleyen özel gövde kaplamaları dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, imalat maliyetlerinin adet başına oldukça düşük seviyelere indirilmesi, Moskova'nın ekonomik kaynaklarını sarsmadan bu devasa üretimi sürdürülebilir kılmasını sağlıyor. Ukrayna hava savunma bataryalarını sürekli meşgul ederek karşı tarafın mühimmat tüketimini artırmayı hedefleyen bu yıpratma taktiği, cephe hattındaki askeri dengeleri de doğrudan şekillendiriyor.