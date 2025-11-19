Rusya, beşinci nesil turbofan motorunu resmi olarak tanıttı

17-21 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2025, küresel havacılık ve uzay alanındaki en büyük ve en etkili etkinliklerden biri olarak ziyaretçileri çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Rusya da potansiyel müşterilerine yeni teknolojilerini alanda sergiliyor. Başta Rus devlet şirketi Rostec’in iştiraki olan UAC tanıttığı Su-57E, Yak-130M ve Il-76MD-90A(E) uçakları ile ön plana çıkıyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, bunun yanı sıra yine bir iştirak şirketi olan ve motor üretiminden sorumlu UEC de Orta Doğu’da Dubai Airshow kapsamında ilk kez en yeni 177S motorunu ve geliştirilmiş versiyonunu tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 5. nesil savaş uçakları için yeni motorun, önceki modellerinden ve birçok yabancı muadilinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini iddia etti.

177S turbofan motorunun özellikleri

Rusya’nın motor üretiminde sorumlu şirketlerinden UEC, en yeni güç ünitesi 177S turbofan motoruna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Bu çerçevede şirket, yeni motorun itiş gücü, hizmet ömrü ve yakıt verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtti.

UEC’ye göre 177S motoru, 14,5 tona kadar itiş gücü üretebiliyor. Yeni tasarım çözümleri sayesinde, Sukhoi uçak ailesinde kullanılan AL-31F/FP motoruyla aynı boyut ve ağırlıkta olmasına rağmen daha yüksek performans sağlıyor. Bu sayede 177S, platform üzerinde herhangi bir yapısal değişiklik yapılmadan önceki nesil motorların yerine takılabiliyor. Ayrıca motorun hizmet ömrü 6.000 saate çıkarılarak önceki nesle kıyasla 3 kat artış sağlandığı da vurgulanıyor. Böylece belirli görev profillerinde hizmet ömrü gereksinimleri azaltılarak itiş gücünün daha da yükseltilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yakıt tüketiminde de dikkat çekici bir iyileştirme mevcut. UEC, tüm çalışma modlarında yakıt tüketiminin %7 oranında azaltıldığını, bunun da uçakların işletme maliyetlerini düşürdüğünü, menzili artırdığını ve akrobatik manevra kabiliyetini genişlettiğini vurguluyor. Motorun ayrıca modern uçakların elektronik alt sistemlerine güç verebilmek için daha yüksek enerji üretim kapasitesi sunduğu belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak şirket uzmanlarının, 177S’nin beşinci nesil savaş uçakları için geliştirilmiş bir modifikasyon üzerinde de çalıştığı aktarıldı. Rusya’da aktif test aşamasında bulunan bu versiyonun, tüm modlarda daha yüksek itiş gücü ve daha düşük yakıt tüketimi sağlayarak “her irtifada süpersonik seyir performansını belirgin şekilde artıracağı” belirtiliyor. Modernize edilen motor, tam kapsamlı yönetim, kontrol, izleme ve teşhis kabiliyeti sunan modern bir elektronik otomatik kontrol sistemiyle donatılıyor.

UEC Satış ve Servis Genel Müdür Yardımcısı Andrey Tereshchuk, 177S motorunun Rus havacılık sanayii için önemli bir ilerleme olduğunu belirterek, yeni motor ailesinin geleceğin platformlarına güç vereceğini ifade etti.