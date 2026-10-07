Rusya, Center-2026 tatbikatında yeni hassas vuruş sistemini gösterdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın planlı faaliyetleri kapsamında 28 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Center-2026 tatbikatında yeni nesil silahlar test edildi. Bu kapsamda daha önce kamuoyuna gösterilmeyen kara konuşlu hassas vuruş sistemi de ilk kez sahaya çıkarıldı. Sistemin menzil ve hedefleme kabiliyetleriyle öne çıktığı bildirildi.

47 binden fazla asker katıldı

Tatbikat 11 askeri poligonda ve Hazar Denizi'nde icra edildi. Toplam 47 binden fazla askeri personelin katıldığı faaliyete Rusya'nın yanı sıra Çin'in de aralarında bulunduğu 8 ülkeden birlikler dahil oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ekim'de Çelyabinsk'teki Çebarkul eğitim sahasını ziyaret ederek tatbikatı yerinde takip etti.

Ukrayna tecrübesi vurgusu

Putin, Center-2026'nın temel amacının dış saldırıların püskürtülmesi sırasında karargahların sevk ve idare kabiliyetini geliştirmek olduğunu söyledi. Tatbikatta yer alan birliklerin yeni silah ve teçhizatı sahada kullandığını belirten Putin, tüm görevlerin Ukrayna'daki savaşta edinilen tecrübeler dikkate alınarak yerine getirildiğini ifade etti. Yeni hassas vuruş sisteminin de bu tecrübeler ışığında geliştirilen araçlar arasında yer aldığı belirtildi.