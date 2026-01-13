Rusya, Geran-5 Kamikaze İHA’sını ilk kez savaşta kullandı

GUR yetkilileri, Geran-5’in yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 5,5 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı bir platform olduğunu belirtiyor. Taşıdığı harp başlığı yaklaşık 90 kilogram ağırlığında ve İHA’nın etkili taarruz menzili yaklaşık 1.000 kilometre civarında. Önceki Geran varyantlarıyla kıyaslandığında, Geran-5’in tasarımı konvansiyonel aerodinamik çizgiler taşıyor; bu durum, daha yüksek seyir hızı, gelişmiş yüksek irtifa performansı ve ek sensör veya yük entegrasyonuna olanak sağlıyor.

İlk analizler, platformun yabancı tasarım etkileri taşıdığını ve önceki Geran modelleriyle paylaşılan bazı alt sistemleri içerdiğini ortaya koyuyor. Ukrayna istihbaratı, bunun tek seferlik bir prototipten ziyade, ölçeklenebilir bir üretim ve operasyon sürecine yönelik bir evrimsel tasarım olduğuna dikkat çekiyor.

Jet motorlu uzun menzilli taarruz konsepti

Buna ek olarak, GUR, Rusya’nın bazı Geran-5’leri Su-25 taarruz uçaklarından havadan fırlatmayı denediğini açıklıyor. Bu taktik, İHA’ların atış noktalarını cepheye yaklaştırmasını, yakıt ihtiyacını azaltarak menzilini artırmasını ve Ukrayna’nın erken ihbar sistemlerini daha zor bir duruma sokmasını amaçlıyor.

Motor açısından, Ukrayna kaynakları, Geran-5’in Çin menşeili Telefly JT80 turbojet motoruyla donatıldığını iddia ediyor. Bu motor, önceki Geran-3 modellerine göre daha yüksek itki üretiyor ve İHA’nın pervaneli versiyonlara kıyasla daha hızlı uçmasını sağlayarak hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini güçleştiriyor.

Uzmanlar, Rusya’nın bu yeni platformla, İHA kapasitesini daha uzak menzillere taşıyarak hava saldırılarını çeşitlendirmeyi ve taktik avantaj sağlamayı hedeflediğini vurguluyor.