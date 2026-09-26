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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri envanterini genişletti. Rostec, yeni parti Su-57 savaş uçaklarının birliklere teslim edildiğini duyurdu.

Teslimatı Rostec'in iştiraki United Aircraft Corporation gerçekleştirdi. Uçaklar fabrika testlerini tamamladıktan sonra Savunma Bakanlığı pilotları tarafından farklı koşullarda test edildi ve görev yapacakları üsse intikal etti.

Yeni konfigürasyon göreve başladı

Rostec teslim edilen uçakların yeni teknik konfigürasyona sahip olduğunu vurguladı. Şirket Su-57'nin savaş tecrübelerinden elde edilen verilerle sürekli geliştirildiğini belirtti.

Yeni konfigürasyon görev kabiliyetini genişletti. Entegre edilen sistemler yeni nesil havacılık mühimmatlarının kullanımına imkan tanıdı.

Pilotlardan yeni özelliklere ilişkin açıklama geldi

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde görev yapan bir Su-57 pilotu yeni özelliklere ilişkin değerlendirme yaptı. Pilot yeni konfigürasyonun kullanılabileceği görev alanlarını genişleteceğini ifade etti.

Pilot, uçağın özel askeri operasyon sırasında kendini kanıtladığını ve yeni kabiliyetlerle etkinlik alanının arttığını kaydetti.

2026'daki ikinci teslimat tamamlandı

Bu teslimat 2026 yılı içindeki ilk parti olmadı. Rostec şubat ayında da Rus birliklerine bir grup Su-57 teslim edildiğini açıklamıştı.

Son parti ile birlikte Rusya hava filosuna eklenen uçak sayısının üç olduğu bildirildi. Bu teslimat Rusya'nın gelişmiş hava yeteneklerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Envanterdeki Su-57 sayısı 30'a yaklaştı

Teslimatla birlikte envanterdeki Su-57 sayısı arttı. Savunma kaynaklarına göre Ocak 2025 itibarıyla hizmetteki toplam Su-57 sayısı yaklaşık 30'a ulaştı.

Rusya'nın 5'inci nesil uçak projesi kapsamında toplam 78 adet Su-57 sipariş ettiği biliniyor.