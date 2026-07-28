Rusya, insansız deniz araçlarına karşı Plot-40 platformunu geliştirdi

Deniz savaşlarında artan kamikaze insansız deniz aracı tehdidine karşı Rusya, Plot-40 adını verdiği deneysel yüzer ateş destek platformunu kamuoyuna sundu. Liman ve lojistik tesislerin giriş noktalarını zırhlı ve silahlı otonom dubalarla tahkim etmeyi amaçlayan bu askeri hamle, kıyı savunma doktrinlerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

İnsansız deniz aracı tehdidine karşı yüzer savunma hatlarının inşası

Modern deniz harp sahasında asimetrik risklerin ve özellikle patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarının yarattığı tehditler, kıyı koruma stratejilerinde köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik donanma üslerini ve askeri liman altyapılarını bu su altı ve su üstü dron saldırılarından korumak için tasarlanan deneysel Plot-40 yüzer ateş destek platformunu test etmeye başladı. Geleneksel savaş gemilerini liman içinde sabit koruma görevlerinde kullanmanın yarattığı operasyonel maliyet ve riskleri azaltmayı amaçlayan bu hamle, savunma hatlarının kör noktalarını kalıcı olarak kapatmayı hedefliyor.

Ağ merkezli muharebe donanımı ve Plot-40 platformunun teknik kabiliyetleri

Teknik tasarımı itibarıyla modüler bir duba yapısına sahip olan Plot-40, dalgalı deniz koşullarında uzun süre kesintisiz görev yapabilecek şekilde zırhlı bir gövde mimarisiyle inşa edildi. Platformun üzerine entegre edilen uzaktan kumandalı silah istasyonları, otomatik toplar ve ağır makineli tüfek türevleri, yaklaşan küçük ölçekli süratli botları ve intihar dronlarını uzaktan imha edebilecek sensör sistemleriyle destekleniyor. Ağ merkezli harp doktrinine uygun olarak kurgulanan bu yüzer tabyalar, ana karadaki erken uyarı radarları ve kıyı gözetleme kuleleriyle eş zamanlı veri paylaşımı gerçekleştirerek tehdit algılama sürelerini en aza indiriyor.

Kıyı güvenliği lojistiğinde yeni askeri doktrinler ve küresel pazar yansımaları

Geliştirilen bu deneysel yapılar, askeri limanların giriş koridorlarında ve Hürmüz ya da Kerç gibi kritik boğaz hatlarında kalıcı birer otonom nöbetçi kulübesi görevi üstleniyor. Büyük tonajlı firkateynlerin veya korvetlerin kıyı savunmasında sabit tutulması yerine bu az maliyetli yüzer sistemlerin konuşlandırılması, donanmanın açık denizlerdeki operasyonel esnekliğini doğrudan artırıyor. Küresel askeri otoriteler, insansız deniz araçlarına karşı geliştirilen bu tarz sabit veya yarı hareketli ateş destek platformlarının, benzer asimetrik tehditlerle karşı karşıya kalan diğer ülkelerin de savunma sanayisi bütçelerinde yer bulacağını ve liman güvenliği lojistiğini dünya genelinde yeniden şekillendireceğini öngörüyor.