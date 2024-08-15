Rusya, insansız obüs sistemini tanıttı. Defence Blog tarafından yapılan habere göre Klever adı verilen prototip, paletli bir platform üzerine monte edilmiş olup, çeşitli uluslararası sergilerde ve ulusal geçit törenlerinde sunulan askeri yeniliklerden bir tanesi. Ancak bu yeniliklerin çoğu, hala savaş alanında aktif olarak kullanılmamaktadır.

Obüs, uzaktan çalıştırma için özel olarak tasarlandı

Habere göre MTS-15 paletli platform üzerine monte edilen mürettebatsız D-30 122 mm çekili obüs, uzaktan çalıştırma için özel olarak tasarlandı. Sergide verilen kısa tanıma göre, obüs 500 metreye kadar bir mesafeden kontrol edilebilmektedir. Sistem, dört mühimmat taşıyabilen otomatik bir yükleyiciye sahip olup, bir dizi atış gerçekleştirdikten sonra yeniden yükleme için güvenli bir noktaya çekilmesini sağlamaktadır.

Rus geliştiriciler, sistemin ana rolünü, kapalı bir yerden çıkıp az sayıda mühimmat atarak güvenli bir konuma geri çekilmesi gereken otonom bir topçu birimi olarak hayal etmekte. Bu tasarım, personele yönelik riski minimize etmeyi amaçlamakta ve personelin sistemi nispeten yakın ama güvenli bir mesafeden çalıştırmasını sağlamaktadır.

Tambur tipi otomatik yükleyiciye sahip sistem, 4 adet mühimmat için tasarlanmıştır. MTS-15 şasisine monteli insansız obüs sisteminin taşıma kapasitesi 15 ton, menzili 120 kilometre ve saatte 12 km’ye kadar hız yapabilmektedir.

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre yeni obüs, Ukrayna sahasında da test edilecek. Ancak, Armata tankı ve Kurganets zırhlı muharebe araçları gibi Rusya’nın önceki yüksek profilli askeri projelerinde olduğu üzere, bu mürettebatsız obüsün prototip aşamasını geçip aktif hizmete girip girmeyeceği konusunda hala sorular bulunmakta.

D-30 2A18 122 mm’lik çekili obüs

D-30, 1950’lerde Sovyetler Birliği’nde tasarlanan 122 mm’lik çekili obüstür. 3.210 kg’lık muharebe ağırlığı ve 5.4 metrelik uzunluğa sahip olan bu obüs, hem güçlü hem de nispeten hareketli olacak şekilde tasarlanmıştır. Namlusu 4.66 metre uzunluğundadır ve yarı otomatik dikey kayan kama sistemi ile donatılmıştır. Geri tepme sistemi hidro-pnömatiktir ve ateşleme sırasında daha iyi geri tepme emilimine olanak tanımaktadır.

Atış hızı açısından dakikada maksimum 10 ila 12 mühimmata ulaşabilen sistem, dakikada 5 ila 6 mühimmatlık sürekli bir atış hızını koruyabilmektedir. Etkili atış menzili 15.4 km olup, roket destekli mühimmatlarla 21.9 km’ye kadar genişletilebilmektedir.