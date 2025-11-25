Rusya, İran’a zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi

Yuri Lyamin isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre, İran Ulusal Kolluk Kuvvetleri’ne bağlı sınır muhafızlarına yeni kara ve hava unsurlarının teslimi için geçtiğimiz günlerde bir tören düzenlendi. Törende, Rus menşeli Spartak mayına dayanıklı pusu korumalı (MRAP) zırhlı araçlar; İran üretimi Joshan zırhlı araçları ve zırhlı Toyota Land Cruiser 70 serisi platformlarla birlikte, çeşitli operasyonel ve taktik kara araçları, İHA’lar ve motosikletlerle beraber kamuoyuna gösterildi.

Teslimatlar kabiliyet ve kapasiteyi artırdı

Defence Turk'ten OLgun Yılmaz'ın haberine göre, İranlı yetkililer, yapılan teslimatların sınır muhafızlarının kabiliyetini yaklaşık %13, araç filosu kapasitesini ise yaklaşık %5 oranında artırdığını belirterek bu takviyenin son yıllarda sınır hizmetlerinin yapısına yönelik en büyük güçlendirme hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre AMN-590951 veya VPK-Ural olarak da bilinen Spartak, Askerî-Endüstriyel Şirket (VPK) tarafından geliştirilen Rus yapımı 4×4 zırhlı araç olup ilk kez Army-2019 fuarında tanıtılmıştı. MRAP prensiplerine göre tasarlanan araç, 6–8 kg TNT eşdeğeri patlamalara dayanabilen V-şekilli alt gövdeye sahip kaynaklı monokok bir yapıyla üretiliyor.

Aracın zırh koruması, 12,7 mm mühimmata karşı dayanıklılık sağlayan güçlendirilmiş ön ve tavan bölümlerini içerirken; opsiyonel paketler 14,5 mm mühimmata karşı da ilave koruma sunuyor. Bu bağlamda kritik aksamların koruma seviyesinin ise Rus sınıflandırmasına göre Br5 ve Br6A seviyeleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor. Konfigürasyona göre boyutları değişkenlik gösteren Spartak’ın, 6–7 metre uzunluk, 2,5–3 metre genişlik ve 2,5–3 metre yükseklik değerlerine ulaşıyor ve personel ile teçhizat için geniş bir iç hacim sağladığı aktarılıyor.

Bu noktada Spartak’ın, Rus Ulusal Muhafızları, İç Kuvvetler ve özel birlikler tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Keza 2023 ve 2024 Moskova Zafer Günü geçit törenlerinde de sergilenen araç, Suriye ve Ukrayna’da sahada görev yaptı. Bununla birlikte Ukrayna’da bazı birimlerin ele geçirilerek yeniden kullanıldığı da doğrulandı.

Donanım özellikleri

AMN-590951 Spartak’ta yaklaşık 360 beygir gücünde YaMZ-536 turboşarjlı dizel motor bulunuyor. Araç, beş ileri manuel veya altı ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunulurken yaklaşık 1.000 km menzile sahip olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte yol süratinin araziye bağlı olarak 80–100 km/saate, arazi hızının ise 40–60 km/saate ulaştığı belirtiliyor.

Mürettebat bölümü 2 kişilik temel mürettebata ek olarak yerleşime göre 10 kişiye kadar ek personel taşıyabiliyor. İç yerleşimde ise MRAP tasarımlarından aşina olunan atış mazgalları, balistik camlar ile yan ve arka kapılar yer alıyor. Tavan kısmı ise genellikle 12,7 mm Kord ağır makineli tüfek, PK/PKP makineli tüfekler veya AGS-17/30/40 otomatik bombaatarların entegre edilebildiği açık taretle donatılıyor. Ayrıca üretici, Spartak’ın Arbalet-DM gibi UKSS’lere de uyumlu olduğunu belirtiyor.