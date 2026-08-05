Rusya kamikaze İHA tasarımını değiştirdi: Jet motorlu platformlar yeni güdüm sistemiyle donatıldı

Rusya, yüksek süratli insansız hava araçlarının operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla gövde tasarımında revizyona gitti. Jet motorlu taarruz insansız hava aracı ailesinin yeni modellerinden olan Geran-4 Seeker sisteminin burun kısmı tamamen yeni baştan şekillendirildi. Yapılan bu aerodinamik optimizasyon, sadece hava direncini azaltmakla kalmayıp, gövde içerisine yerleştirilen hassas elektronik donanımlar için de gerekli olan korunaklı alanı sağladı. Yapısal değişiklik, yüksek hızlarda seyreden platformun uçuş kararlılığını artırırken, hedef bölge üzerinde daha kararlı manevralar yapabilmesine zemin hazırlıyor.

Elektronik harbe karşı elektro optik entegrasyonu

Sisteme dahil edilen elektro-optik güdüm mekanizması, platformun muharebe sahasındaki sinyal karıştırma ve engelleme faaliyetlerine karşı alternatif bir çözüm sunuyor. Geleneksel uydu navigasyonu veya frekans bağımlı yönlendirme sistemlerinden farklı olarak bu donanım, insansız aracın yerdeki unsurları kendi kameraları aracılığıyla otonom olarak teşhis etmesine olanak tanıyor. Karşı taraftan uygulanan yoğun elektronik bastırma ve GPS köreltme sinyalleri, görsel kilitlenme gerçekleştiren bu yeni burun mimarisinin takibini etkilemiyor. Böylece hava platformu, dışarıdan komut almadan belirlenen koordinatları yüksek hassasiyetle hedef alma yeteneğine ulaşıyor.

Hava doktrininde değişen operasyonel stratejiler

Jet motorunun sağladığı hız avantajının optik takip yeteneğiyle birleşmesi, hava savunma ağları için takibi daha karmaşık bir tehdit profilini ortaya çıkarıyor. Sabit koordinatların yanı sıra, hareket halindeki askeri konvoylar ile yer değiştiren radar istasyonları da bu yeni elektro-optik sistemlerin kapsama alanına giriyor. Operasyonel menzili ve vuruş doğruluğu artan bu otonom platformlar, modern askeri senaryolarda stratejik savunma hatlarını aşmak için birincil unsurlar arasında değerlendiriliyor. Gerçekleştirilen teknolojik yükseltme, cephe gerisindeki lojistik merkezlerin ve korunaklı komuta kontrol noktalarının güvenlik mimarisinde yeni tedbirler alınmasını zorunlu kılıyor.