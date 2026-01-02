Rusya, nükleer kapasiteli Oreshnik füze sistemini Belarus’ta konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın nükleer kapasiteli Oreshnik füze sisteminin Belarus’ta hizmete girdiğini duyurdu. Bakanlık, mobil orta menzilli balistik füze sisteminin bir parçası olan araçların muharebe eğitimi kapsamında bir ormanda ilerlediğini gösteren bir video yayınladı.

Ne olmuştu?

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre bu açıklama, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’nun bu ayın başlarında Oreshnik füze sisteminin ülkeye geldiğini söylemesinin ardından geldi. Defense News tarafından yapılan habere göre Lukashenko, Belarus’ta bu türden 10’a kadar füze sisteminin konuşlandırılacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu ayın başlarında Oreshnik’in yıl sonundan önce muharebe görevine başlayacağını söylemişti. Bu açıklamayı, üst düzey Rus askeri yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda yapan Putin, Kiev ve Batılı müttefiklerinin barış görüşmelerinde Kremlin’in taleplerini reddetmesi halinde Moskova’nın Ukrayna’daki kazanımlarını genişletmeye çalışacağı uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca bu açıklama, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için kritik bir zamanda geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida’daki tatil beldesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’i ağırlamıştı ve Kiev ile Moskova’nın barış anlaşmasına “her zamankinden daha yakın” olduğunu vurgulamıştı.

Ancak Moskova ve Kiev, Ukrayna’daki hangi güçlerin hangi bölgelerden çekileceği ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olan Rus işgali altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinin akıbeti de dahil olmak üzere kilit konularda derin görüş ayrılığı içinde bulunuyor. Trump, aylardır süren ABD öncülüğündeki müzakerelerin hâlâ başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirtmekte.

Rusya, ilk olarak Kasım 2024’te Ukrayna’daki bir fabrikayı hedef alarak Oreshnik (Rusça’da fındık ağacı anlamına gelir) füzesinin konvansiyonel silahlarla donatılmış bir versiyonunu test etmişti. Putin, Oreshnik’in çoklu harp başlıklarının Mach 10’a varan hızlarda düştüğünü ve engellenemeyeceğini, ayrıca konvansiyonel bir saldırıda birkaçının kullanılmasının nükleer bir saldırı kadar yıkıcı olabileceğini övünerek dile getirmişti.

Rus lider, Rusya’nın Oreshnik füze sistemini, uzun menzilli füzeleriyle Rusya içlerine saldırmasına izin veren Kiev’in müttefiklerine karşı kullanabileceği konusunda Batı’yı uyarmıştı. Bu bağlamda Belarus Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Oreshnik füzesinin 5.000 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti. Rus devlet medyası ise füzenin Polonya’daki bir hava üssüne ulaşmasının sadece 11 dakika, Brüksel’deki NATO karargahına ulaşmasının ise 17 dakika süreceğini duyurdu.

Rusya daha önce de taktik nükleer kapasiteli silahları Belarus’a konuşlandırmıştı. Ayrıca Şubat 2022’de Ukrayna’ya tam ölçekli bir işgal başlatmak için Belarus toprakları kullanılmıştı. Keza Lukaşenko, ülkesinin onlarca Rus yapımı taktik nükleer silaha sahip olduğunu söylemişti.