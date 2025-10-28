Rusya, nükleer tahrikli Burevestnik füzeyi test etti

Rusya, nükleer tahrikli Burevestnik seyir füzesini başarıyla test etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Ekim günü yaptığı açıklamada bu testin ardından Rusya’nın füzenin konuşlandırılması sürecine geçeceğini ifade etti. Halihazırdaki ve gelecekteki hiçbir savunma sisteminin bu füzeyi önleyemeyeceğini iddia eden Moskova, söz konusu mühimmatı nükleer harp başlığı taşıyabilen ve nükleer tahrik sistemiyle çalışan bir seyir füzesi olarak tanımlanıyor.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilen testte füzenin 14000 km (~8700 mil) mesafe katettiğini ve yaklaşık 15 saat boyunca havada kaldığını bildirdi. Buna ek olarak Gerasimov; yapılan son testte füzenin nükleer enerjiyle uçtuğunu, bu seferki denemenin çok uzun süreli uçuş gerçekleştirmesi nedeniyle diğerlerinden farklı olduğunu ve füzenin her türlü füze savunmasını aşabileceğini belirtti. Bu bağlamda Rusya, 9M730 Burevestnik (NATO kod adıyla SSC-X-9 Skyfall) füzesinin neredeyse sınırsız menzile sahip olduğunu ve öngörülemez bir uçuş profiline sahip olması nedeniyle hiçbir savunma sisteminin onu engelleyemeyeceğini savunuyor.

Putin, Burevestnik testini dünyaya mesaj olarak duyurdu

Reuters tarafından yapılan habere göre, Putin’in harp sahasındaki generallerle birlikte askeri bir komuta merkezinde yaptığı açıklama eşliğinde “Bu, dünyada başka hiçbir ülkede olmayan eşsiz bir silahtır.” ifadeleriyle ateşleme testini duyurması; hem Batı’ya hem de ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendirilmekte.

Ayrıca Putin, geçtiğimiz hafta Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin (kara, deniz ve hava) hazır olma durumunu test eden kapsamlı bir tatbikatı bizzat yönetti. Gerasimov ise Yars ve Sineva kıtalararası balistik füzeleri ile Kh-102 hava konuşlu seyir füzelerinin de test atışlarını başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9M730 Burevestnik füzesini ilk kez 2018’de duyurmuştu. O zamandan bu yana nükleer seyir füzesi, ABD’nin 2001’de 1972 tarihli Anti-Balistik Füze Antlaşması’ndan çekilmesi ve NATO’nun genişlemesi hamlelerine karşı bir yanıt olarak tanımlıyor. Ayrıca Putin, Rus uzmanların başlangıçta bu silahın geliştirilemeyeceğini düşündüklerini şimdi ise kritik testlerin tamamlandıklarını belirtti. Gerasimov’a, füzenin sınıflandırılması ve konuşlandırılması için gerekli altyapının hazırlanması talimatını verdi.

Burevestnik nükleer füzesinin temel özellikleri

9M730 Burevestnik, Rusya tarafından geliştirilen nükleer seyir füzesidir. NATO raporuna göre; konsept ve tasarım açısından bakıldığında Soğuk Savaş Dönemi projelerini yansıtmakta olan füze, aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri’nin Project Pluto silah konseptine de oldukça benzemektedir. Bugüne kadar Burevestnik Projesi büyük ölçüde gizlilik içinde tutulmuş ve füze hakkında kamuoyuna çok az bilgi sunulmuştur. Açık kaynak verilerine göre Burevestnik, misilleme mühimmatı (second-strike) olarak tasarlanmıştır.

Füzenin, kalkış hızına ulaşabilmek için katı yakıtlı bir roket motoru kullandığı ve daha sonra küçük bir nükleer reaktör yardımıyla hedefe doğru yol aldığı paylaşılmaktadır. Bazı kaynaklar füzenin nükleer ramjet motorla, bazıları ise nükleer turbojet motorla çalıştığını ileri sürmektedir. Motor tipinden bağımsız olarak Burevestnik füzesinin; süpersonik altı hızlarda uçabileceği, uçuşunun büyük bölümünde 50–100 m gibi düşük irtifalarda kalabileceği ve 20 bin km’ye kadar mesafe kat edebileceği öngörülmektedir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise füzeyi, Dünya’nın herhangi bir noktasına ulaşabileceğini ve mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez olduğunu vurgulamıştır. 2018 yılında projeyi öne çıkaran Putin, başka hiçbir ülkenin benzer bir teknolojiye sahip olmadığının altını çizmiştir.