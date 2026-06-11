Rusya ve Çin'den dev helikopter projesinde kritik ortaklık adımı

İki ülkenin ortak mühendislik gücüyle geliştirilen yeni helikopter, özellikle yüksek rakımlı dağlık bölgelerde ve ekstrem hava koşullarında operasyon yürütebilecek teknik altyapıya sahip olacak. Çin'in zorlu coğrafi bölgelerindeki nakliye ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan helikopterin, arama-kurtarma faaliyetlerinden askeri intikallere kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi planlanıyor. Sektör kaynakları, projenin Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC) ve Rus helikopter üreticileri arasındaki en stratejik iş birliklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Çinli yetkililer tarafından yürütülen kapsamlı teknik ve yasal denetimlerin başarıyla tamamlanması, projenin önündeki en büyük bürokratik engeli kaldırdı. Bu denetim onayının ardından tarafların, üretim hatlarının kurulması ve parça tedarik zincirinin yapılandırılması için nihai takvimi netleştirdiği bildirildi. Fabrika montaj hatlarının faaliyete geçmesiyle birlikte, helikopterlerin prototip aşamasından çıkıp hangarlardan seri olarak indirilmesi hedefleniyor.

Asya-Pasifik'teki askeri dengeleri değiştirebilir

Moskova ve Pekin hattındaki bu savunma sanayii ortaklığı, küresel ölçekte ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde askeri lojistik dengeleri sarsma potansiyeli taşıyor. Batılı savunma analistleri, iki dev gücün havacılık alanındaki bu yakınlaşmasının operasyonel bağımsızlığı artıracağına dikkat çekiyor. Tamamen yerli ve ortak imkanlarla üretilecek olan yeni nesil ağır nakliye helikopterlerinin, bölgedeki güç projeksiyonunda çarpan etkisi yaratması bekleniyor.