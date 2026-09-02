Rusya ve Ukrayna savaşında sürü İHA saldırılarına karşı yeni nesil Sokol-08 radarı sahaya iniyor

Yeni nesil gözetleme istasyonu, cephe sahasında aynı anda 100 farklı otonom objeyi gerçek zamanlı olarak takip etme kabiliyetine sahip. Radarın içerisine yüklenen yapay zekâ yazılımları, havada süzülen küçük bir kuş ile kompakt ticari dronları birbirinden kolayca ayırt ederek sahte alarmları otomatik olarak eliyor.

Mobil altyapı ve katmanlı hava savunma entegrasyonu

Ağırlığı 28 kilogramın altında olan ve özel bir kurulum alanına ihtiyaç duymayan Sokol-08, dahili uydu navigasyonu ve hassas eğimölçer sensörleri sayesinde arazi şartlarına kendini otomatik olarak adapte edebiliyor. Rus askeri otoriteleri, bu taşınabilir istasyonları tek bir bağımsız birim olarak konuşlandırmak yerine elektronik harp unsurları, uçaksavar füze bataryaları ve kamikaze İHA'ları tek bir ortak havuzda toplayan geniş bir hava savunma ağına entegre etmeyi planlıyor. Toza ve neme dayanıklı gövdesiyle eksi 40 ile artı 60 derece arasındaki ekstrem iklim koşullarında kesintisiz çalışabilen bu yeni nesil teknoloji, Ukrayna'nın uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Moskova yönüne gerçekleştirdiği asimetrik akınlara karşı kritik bölgelerde katmanlı bir gökyüzü kalkanı kurmanın en güncel halkasını oluşturuyor.

Yapay zekanın getirdiği operasyonel üstünlük

Sistemin en dikkat çeken operasyonel modu ise yüksek hızlı takip seçeneği olarak askeri literatüre giriyor. Akıllı algoritmalar sayesinde radar, hem hedefteki düşman unsurunu hem de onu imha etmek üzere fırlatılan önleme araçlarını eş zamanlı izleyerek ara birim komuta merkezine anlık veri akışı sağlıyor ve böylece insan hatasını tamamen ortadan kaldırıyor.