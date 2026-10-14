Rusya, Yak-130'u savaş uçağına mı çeviriyor?

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Program kapsamında ilk prototip 25 Haziran 2026'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 dakika süren uçuşta uçak 2 bin metre irtifaya ve saatte 600 kilometre hıza ulaştı. Üç prototip ile yürütülen test programının Aralık 2028'e kadar sürmesi planlanıyor.

Donanımın yarısından fazlası değişti

Yakovlev tarafından geliştirilen Yak-130M, orijinal Yak-130'a göre %50'den fazla yenilenmiş donanıma sahip. Uçağın en önemli yeniliği AESA teknolojisine sahip BRLS-130R radarı. Üretici verilerine göre radar, alçak irtifada uçan bir insansız hava aracını 27 kilometre mesafeden tespit edebiliyor.

Uçakta ayrıca SOLT-130K elektro-optik hedefleme sistemi ve President-S130 öz savunma elektronik harp sistemi bulunuyor. Azami kalkış ağırlığı 10 bin 290 kilogram olan uçak, 9 istasyonda toplam 2 bin 500 kilogram mühimmat taşıyabiliyor.

Güdümlü mühimmat kapasitesi genişledi

Yak-130M'nin silah yelpazesi de genişletildi. Uçak, RVV-MD kısa menzilli hava-hava füzesi ile KAB-250LG-E ve K08BE güdümlü bombaları kullanabilecek. Gece ve her türlü hava koşulunda görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Görev: Drone avcısı

Moskova, Yak-130M'yi özellikle Ukrayna'nın uzun menzilli kamikaze dronlarına ve Karadeniz'deki insansız deniz araçlarına karşı 'drone avcısı' olarak konumlandırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Temmuz'da Irkutsk Havacılık Fabrikası ziyaretinde uçağın bu görevlerini teyit etti.

Rusya'nın amacı, saatlik uçuş maliyeti yüksek olan Su-57 ve Su-35 gibi pahalı platformları iç hat hava savunmasında yıpratmak yerine, bu görevleri Yak-130M gibi daha ekonomik bir platforma devretmek.

Rosoboronexport, Yak-130M'nin dünya prömiyerini önümüzdeki ay Dubai Airshow 2025'te yapacağını duyurdu.