Rusya, yeni IMR-3M istihkam araçlarını teslim aldı

Rus devlet şirketi Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod (UVZ), Rusya İstihkam Birlikleri Günü öncesinde, elektronik harp (EH) sistemleri ve ilave anti-drone koruması ile donatılmış IMR-3M istihkam araçlarından oluşan yeni bir partiyi Rus Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettiğini duyurdu. Bu bağlamda söz konusu araçların, özellikle özel askeri harekat (SVO) bölgesinde yüksek talep gördüğü bildirildi.

Teslimatı duyuran Rostec, “Rus birliklerinin taarruzu devam etmekte ve düşman tahkimatları ile engellerinin temizlenmesi gerekmektedir. IMR-3M’ler, çok geniş bir görev yelpazesini icra edebildikleri için büyük taarruz yarmalarında vazgeçilmez unsurlardır.” açıklamalarında bulundu.

T-90 ana muharebe tankı şasisi üzerine geliştirilen bu istihkam araçlarının; sık ormanlık alanlar, kayalık arazi ve derin kar örtüsü üzerinden geçiş koridorları açabildiği aktarılmakta. Bu bağlamda IMR-3M’lerin mayın tarlalarında geçit oluşturma, hendek, siper ve kraterleri doldurma, ağaç devirme ve kütük sökme, bombalanmış sığınak çıkışlarını açma dahil olmak üzere çok sayıda istihkam görevini yerine getirebildiği belirtiliyor.

T-90M tankları Arena-M sistemi ve anti-dron moduyla güçlendiriliyor

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Uralvagonzavod, geçtiğimiz yılın son günlerinde ise Rus ordusuna T-90M “Proryv” ana muharebe tanklarından oluşan bir başka parti teslimatı daha gerçekleştirmişti. Bir Rus Savunma Bakanlığı yetkilisinin Russia-24 kanalına yaptığı açıklamalara göre yeni T-90M tanklarının “Arena-M” aktif koruma sistemi (AKS) ile teçhiz edilmesi planlanıyor. İlgili yetkili, Arena-M yazılımı üzerindeki modernizasyon çalışmalarının 2025 yılı itibarıyla tamamlandığını belirterek, sisteme tanka yaklaşan tehditleri önlemek üzere tasarlanmış özel bir “anti-dron” alt modu eklendiğini vurguladı.