Rusya, yeni S-500 Prometey hava savunma sistemini sergiledi

Rusya, Ukrayna’daki çatışmalar sürerken Moskova’da düzenlenen Army-2024 Fuarı’nda S-500 Prometheus TEL (lançerli taşıyıcı araç) sisteminin görüntülerini kamuya açık olarak ilk kez yayımladı. Army Recognition tarafından yapılan habere göre Rusya’nın askeri ve teknolojik gücünü dünya çapında sergileme isteğini gösteren S-500 Prometheus TEL’in çevrim içi olarak yayımlanan ilk görüntüsü, fuarın dikkat çekici unsurlarından biri oldu. S-500 bataryasında önemli bir rol oynayan TEL, yüksek kapasiteli füzeleri taşımak, konuşlandırmak ve ateşlemek için tasarlandı. Bu sistemin S-400’e kıyasla balistik ve hipersonik füzeler gibi çeşitli hava tehditlerini daha uzun menzillerde etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olduğu iddia edilmekte.

S-500 Prometheus, mevcut S-400 Triumf’un yerini almak üzere tasarlandı

Rus hava ve füze savunma kapasitesinde büyük bir gelişmeyi temsil eden S-500 Prometheus, Rusya merkezli bir havacılık ve savunma şirketi olan Almaz-Antey tarafından geliştirildi. Sistem, mevcut S-400 Triumf’un yerini almak üzere tasarlandı. S-400’ün 400 km’lik menziline kıyasla S-500’ün hava hedeflerini 600 km’ye kadar vurabilen bir menzile sahip olduğu iddia edilmekte. Ayrıca S-500, balistik füze tehditlerini 500 km’ye kadar engelleyebiliyor ve 200 km irtifadaki hedeflere karşı savunma yapabiliyor.

Hipersonik füzeleri 3-4 saniyede engelleyebiliyor

Saniyede 7 km hızla hareket eden 10 balistik hedefi aynı anda izleyip imha edebilen S-500’ün öne çıkan özelliklerinden biri de 5 Mach’ı aşan hızlarda seyreden hipersonik füzeleri yalnızca 3-4 saniyede engelleyebilmesi. Gelişmiş radar ve komuta sistemleri, birden fazla hedefi önceliklendirip vurabilmesini sağlıyor. Ayrıca S-500; S-400, S-300 ve Pantsir-S1 gibi diğer Rus hava savunma sistemleriyle entegre çalışarak çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturuyor.

S-500, 91N6A(M) tespit radarı ve 96L6-TsP çok fonksiyonlu radar gibi gelişmiş radar sistemlerine de sahip. Bu bakımdan sistem, düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin tespit ve takip edilmesinde üstünlük sağlıyor. Bu bağlamda sistem, görünürlüğü düşük hava araçları gibi zor hedefleri tespit edip etkisiz hale getirebilen gelişmiş sensörlerle ve radarlarla donatılmıştır.