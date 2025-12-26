Rusya, yılın son Su-35S savaş uçağı partisinin teslim edildiğini açıkladı

Rus devlet şirketi Rostec, 2025 yılının son teslimatını Rusya Savunma Bakanlığı’na gerçekleştirdi. Bu bağlamda şirket Su-35S savaş uçaklarının bu yıl için son partisini ilgili birimlere teslim etti. Uçaklar yer ve uçuş testlerinin ardından görev yapacakları üsse doğru yola çıktı.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, teslimatla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri en yüksek sayıda hedefi bu uçaklarla imha etmiştir. Ayrıca, birkaç yüz kilometrelik rekor menzillerde düşmanı etkili bir şekilde etkisiz hale getirmektedir. Su-35S, modern uçak silahlarının tüm yelpazesini kullanma yeteneğine sahiptir. Gelişmiş bir elektronik karşı önlem ve savunma sistemi de dahil olmak üzere son derece akıllı elektroniklerle donatılmıştır. Gelişmiş özelliklerinin birleşimi nedeniyle, savaş uçağı pilotlardan haklı olarak en yüksek övgüyü almaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Rostec, ayrıca devlet uçak şirketlerinin 2026 yılı için üretim planı üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Şirket, “Geçen yıl, savaş uçağı üretimi açısından rekor kıran bir yıl oldu. Su-35S savaş uçağının 2026 yılı için üretim planı tamamlandı. Uçak üreticilerimiz şimdiden gelecek yılın programı üzerinde çalışıyor. Su-35S, birlikler arasında en çok aranan uçaklardan biridir. Özel askeri operasyon sırasında en fazla sayıda hedefi imha etmiştir.” diye vurguladı.

Bir önceki Su-35S savaş uçağı teslimatı ise geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde gerçekleşmişti. United Aircraft Corporation CEO’su Vadim Badekha teslimatla ilgili olarak, “UAC, Rusya Savunma Bakanlığı için yüksek bir uçak üretim oranını sürdürüyor. Askeri üretim hacmini artırma gibi kritik bir görevi yerine getiriyoruz. Bu yıl, operasyonel-taktik ve askeri nakliye uçaklarından oluşan yeni partiler teslim etmeyi planlıyoruz.” demişti.

Su-57, yeni nesil motorla ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bunun yanında Rus devlet şirketi Rostec, geçtiğimiz günlerde yayımladığı basın bülteninde beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin yeni motoruyla ilk defa havalandığını duyurdu. Bu kapsamda şirket, Su-57 savaş uçağının beşinci nesil Izdeliye 177 motoruyla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve eş zamanlı olarak uçuş test sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Su-57, gerçek muharebe koşullarında kendini kanıtlamış ve gizlilik yetenekleri de dahil olmak üzere beşinci nesil uçak sistemleri gereksinimlerini karşıladığını doğrulamıştır. Uçak, doğal olarak yabancı müşteriler arasında büyük ilgi uyandırıyor ve ihracat teslimatları zaten başlamış durumda. Dahası Su-57, Hava Savunma Bölgesi’ndeki deneyimlere dayanarak modernize edilmeye devam ediyor. Silahlarının ve uçak içi sistemlerinin yetenekleri genişletiliyor. Artırılmış itki gücüne sahip yeni motor, Izdeliye 177, uçuş performansını daha da artıracak ve daha fazla geliştirme için önemli bir alan sağlayacaktır.” ifadeleri yer almıştı.