Rusya’da beşinci nesil Su-57’lerde 2026 teslimat süreci başladı

Rus devlet şirketi Rostec yeni yayımladığı basın bülteninde Savunma Bakanlığına yeni bir teslimat gerçekleştirdiğini aktardı. Bu bağlamda şirketin iştiraklerinden birisi olan United Aircraft Corporation, Rus Savunma Bakanlığına 2026 yılının ilk Su-57 savaş uçağı partisini teslim etti.

Teslimattan önce uçaklar teknik personel tarafından kontrolden geçti ve fabrikada tam bir test döngüsünden geçirildi. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri pilotları uçakları test uçuşu öncesinde çeşitli işletim modlarında test etti. Yeni uçakların hangi bölgeye konuşlandırılacağı ise bilinmiyor.

"Su-57, çok sayıda hedefi imha etmiştir"

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, teslimatla ilgili olarak Rostec CEO’su Sergey Chemezov, “Uçak fabrikalarımız, birliklere ekipmanı verimli ve zamanında teslim etme görevlerini yerine getiriyor. Sadece uçak üretmekle kalmıyoruz; müşteri ihtiyaçlarına ve gerçek dünya savaş koşullarına göre sürekli olarak geliştiriyoruz. Su-57, cephelerde etkinliğini kanıtlamış, çok güçlü bir silahtır. Çok sayıda hedefi imha etmiştir. Bu beşinci nesil sistem, en gelişmiş düşman hava savunma sistemlerine karşı bile kullanılabilir. Bugün, birliklere daha da güçlü ve tehlikeli hale gelen uçaklar teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Su-57 yeni motoruyla ilk kez havalandı

Geçtiğimiz aralık ayında Rostec, Su-57’nin yeni motoruyla ilk defa havalandığını duyurdu. Bu kapsamda şirket, Su-57 savaş uçağının beşinci nesil Izdeliye 177 motoruyla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve eş zamanlı olarak uçuş test sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Rostec’in açıklaması, Rusya’nın askeri havacılık programlarının modernizasyonuna verdiği önemi sürdürdüğü bir dönemde geldi. Şirket, yeni motorun uçuş testlerinin Su-57 geliştirme sürecinin bir parçası olarak devam edeceğini belirtti ancak yeni motorun sertifikasyonu veya seri üretimi için bir zaman çizelgesi vermedi.

Şirket bununla birlikte planlanan test uçuşlarının sayısını veya yeni motorun halihazırda hizmette olan uçaklara sonradan takılıp takılmayacağını dair bir bilgi de vermedi. Ayrıca, teslimatların devam ettiğini doğrulamak dışında, mevcut filo büyüklüğü veya ihracat müşterileriyle ilgili güncel istatistik verilere yönelik bir ifade de yer almadı.

Motor halihazırda Su-30 ve Su-35 savaş uçaklarına güç veren güvenilir AL-31F serisinin geliştirilmiş halidir. UEC’ye göre, bu motorlar mevcut ve gelecekteki savaş havacılığı ihtiyaçları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, bu motor önceki nesil motorlara kıyasla daha yüksek itme-ağırlık oranına, geliştirilmiş yakıt verimliliğine ve uzatılmış hizmet ömrüne sahip.