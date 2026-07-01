Rusya'da modernize edilen Yak-130M savaş eğitim uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Rus askeri havacılık sanayisi önemli bir teslimat başarısına daha imza atarak revize edilen Yak-130M eğitim uçağını gökyüzüyle buluşturdu. Rostec iştiraki Yakovlev mühendisleri tarafından tasarlanan deneysel model, dijital uçuş kontrol mekanizmaları ve artırılan mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Zorlu hava testlerinden başarıyla geçen yeni nesil jet, modern savaş pilotlarının eğitim süreçlerinde ve sınır hattı operasyonlarında asimetrik bir güç unsuru olarak konumlandırılıyor.

Dijital aviyonik sistemler ve gökyüzündeki ilk testler

Rusya’nın havacılık stratejisinde eğitim ve hafif taarruz segmentinde kritik bir boşluğu dolduran uçak platformu, uygulanan derin modernizasyon projesinin ardından operasyonel kabiliyetlerini üst seviyeye taşıdı. Tamamen dijital kokpit mimarisi ve yeni nesil görev bilgisayarlarıyla tanzim edilen Yak-130M, gökyüzünde gerçekleştirilen ilk aerodinamik kararlılık testlerini sıfır hata ile tamamlayarak teknik rüştünü ispat etti. Savunma sanayi kaynakları, uçağın motor performans verilerinin ve yerleşik navigasyon ağlarının uçuş esnasında tam randımanla çalıştığını bildiriyor.

Artırılan muharebe gücü ve akıllı mühimmat entegrasyonu

Teknik altyapıdaki en büyük dönüşüm, uçağın sadece bir eğitim jeti olmaktan çıkarılıp etkin bir hafif taarruz platformuna dönüştürülmesinde yatıyor. Gövde altına ve kanat pylonlarına entegre edilen yeni yerli radar sistemleri, Yak-130M modeline uzak mesafelerdeki hava ve kara hedeflerini anlık olarak takip edebilme yeteneği kazandırıyor. Hava kuvvetlerinin modern doktrinlerine uygun olarak tasarlanan uçak; yüksek hassasiyetli füzeler, güdümlü bombalar ve gelişmiş elektronik harp koruma sistemleriyle teçhiz edilerek muharebe sahasındaki asimetrik tehditlere karşı korunaklı bir yapıya kavuşturuldu.

Küresel askeri havacılık pazarındaki yeni ihracat vizyonu

Rusya ordusunun pilot yetiştirme süreçlerini modern savaş uçağı standartlarına eşitleyen bu yerli mühendislik projesi, aynı zamanda küresel askeri tedarik zincirinde de yeni bir ihracat potansiyeli barındırıyor. Asya, Afrika ve Orta Doğu coğrafyasındaki birçok ülkenin hava kuvvetleri envanterinde bulunan temel Yak-130 modelinin bu yeni sürümü, operasyonel maliyetleri asgari düzeyde tutarak yüksek vuruş gücü arayan devletler için cazip bir alternatif oluşturuyor. UAC yönetiminin paylaştığı takvime göre, deneysel uçuş serisinin tamamlanmasının ardından platformun devlet kabul testlerine geçilmesi planlanıyor.