Rusya’da S-500 Prometheus sistemi ilk kez muharebe görevinde!

Rusya Savunma Bakanlığı, S-500 hava savunma sistemiyle donatılmış ilk alayın görevine başladığını ve sistemin “yakın uzaydaki” hedefleri vurabildiğini belirtti. Aynı açıklamalarda Rusya, Hava Kuvvetleri’nin ilk kez bir hava savunma ve füze savunma tümeni oluşturduğunu ve S-500’ün mevcut S-400 ünitelerinin basit bir uzantısı olarak değil, entegre bir hava ve füze savunma mimarisinin parçası olarak konuşlandırıldığını ifade etti.

S-500 Prometheus’un stratejik rolü

Bu bağlamda Batılı analistler genellikle S-500 Prometheus’u, Rusya’nın uzun menzilli hava savunmasını, balistik füze savunmasının unsurlarıyla mobil bir formatta birleştirme çabası olarak görmekte. Almaz-Antey tarafından geliştirilen sistem, uçaklar, seyir füzeleri, balistik füzeler ve potansiyel olarak alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren belirli hedefler de dahil olmak üzere geniş bir tehdit yelpazesine karşı koymak üzere tasarlandı.

Army-2024’te sergilenen S-500 ve teknik özellikleri

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov, Rusya’nın gelişmiş S-500 Prometheus hava savunma füze sistemiyle donatılmış ilk alayının oluşumunu tamamladığını 2024 yılının Aralık ayında açıklamıştı. Gerasimov, S-500 hava savunma sistemleriyle donatılan yeni birimin, Rusya’nın stratejik füze savunma yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayacağını belirtmişti. S-400’ün 400 km’lik menziline kıyasla S-500’ün hava hedeflerini 600 km’ye kadar vurabilen bir menzile sahip olduğu iddia edilmekte.