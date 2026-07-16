Küresel askeri havacılık pazarında ve bölgesel çatışma dinamiklerinde kritik bir öneme sahip olan gelişmiş hava platformlarının üretimi, üretim hatlarındaki lojistik ambargolara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Rus devlet koruması altındaki endüstriyel savunma holdingi Rostec, hava kuvvetlerinin vuruş kabiliyetini tazelemek adına yeni üretim döngüsünden çıkan modern savaş uçaklarının ordu envanterine dahil edildiğini resmen bildirdi. Devlet savunma siparişleri planlaması kapsamında yürütülen bu sevkiyat, cephe hatlarındaki taktik havadan karaya taarruz ve önleme görevlerinin operasyonel yoğunluğunu sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen askeri paket, çok işlevli avcı uçakları ile derin harekat kabiliyetine sahip bombardıman platformlarının eş zamanlı tedarikini içeriyor. Fabrika sahasındaki montaj ve sistem entegrasyon süreçlerinin bitimiyle birlikte, askeri pilotlar tarafından gerçekleştirilen zorunlu teknik kabul uçuşları başarıyla sonuçlandırıldı. Uçaklar, tüm elektronik harbe karşı koruma ve hassas mühimmat fırlatma testlerinden tam not alarak resmi kabul tutanaklarıyla hava üslerine konuşlandırılmak üzere havalandı.

Geliştirilmiş tahrik sistemleri ve aviyonik mimari

Tedarik edilen uçaklar arasında öne çıkan Su-30SM2 varyantı, önceki nesil avcı uçaklarına kıyasla çok daha gelişmiş bir muharebe yarıçapı ve aviyonik radar donanımı sunuyor. Uçağın radar ve elektronik harp suitinde yapılan modernizasyonlar, düşman hava savunma sistemlerinin erken tespit edilmesini sağlarken, uzun menzilli hassas güdümlü füzelerin tam isabetle hedeflere yönlendirilmesine olanak tanıyor. Bu yeni nesil entegrasyon, platformun hava hedefleriyle angajmana girme mesafesini artırarak pilotların hayatta kalma şansını doğrudan yukarı taşıyor.

Askeri sevkiyatın diğer ayağını oluşturan Su-34 avcı-bombardıman uçakları ise, özellikle güdümlü mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel vuruş gücünün omurgasını temsil ediyor. Olumsuz hava koşullarında ve gece şartlarında dahi hareketli veya sabit yer hedeflerini yüksek hassasiyetle imha edebilen bu uçaklar, taktik cephe gerisi lojistik hatlarını felç etmede kilit rol oynuyor. Havadan fırlatılan seyir füzeleri ve akıllı mühimmatlar için evrensel bir fırlatma tüpü mimarisi sunan gövde yapısı, uçağın çok yönlü görev icra etmesini kolaylaştırıyor.

Üretim hatlarında sürdürülebilirlik ve endüstriyel kapasite

Gerçekleşen bu eş zamanlı teslimatlar, savunma sanayindeki ham madde ve parça tedarik zincirlerinin yerli imkanlarla ikame edilmesi sürecinde gelinen aşamayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Birleşik Uçak Şirketi çatısı altında faaliyet gösteren üretim tesisleri, artan askeri talebi karşılayabilmek adına fabrika üretim hatlarını çoklu vardiya sistemine geçirerek üretim hacmini artırdı.

Savaş uçaklarının düzenli aralıklarla orduya teslim edilmesi, hava filosundaki yıpranma oranlarını dengelerken operasyonel planlamacıların elindeki operasyonel esnekliği de koruyor. Batı askeri çevrelerinde yakından takip edilen bu sevkiyat performansı, askeri endüstrinin yüksek teknolojili platformları seri üretim bandında tutabilme yeteneğini tescilliyor.