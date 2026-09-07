Rusya’dan Kırım batı kıyısına yeni insansız deniz aracı üssü

Ukrayna merkezli açık kaynak istihbarat grubu CyberBoroshno, Rus ordusunun işgal altındaki Kırım'ın batı kıyı şeridinde insansız su üstü araçlarına (İDA) yönelik özel bir askeri üs inşa ettiğini duyurdu. Uydu görüntülerine dayandırılan analitik değerlendirmelere göre Moskova yönetimi, söz konusu stratejik tesisi insansız deniz platformlarının depolanması, operasyonel olarak fırlatılması ve teknik bakımlarının tek bir merkezden yürütülmesi amacıyla yapılandırıyor. Donuzlav Gölü yakınlarında yoğunlaşan bu altyapı faaliyetleri, Rusya'nın Karadeniz'deki lojistik hatlarını insansız sistemlerle tahkim etme kararlılığını gösteriyor.

Kırım'da İDA'lar için yeni operasyon merkezi

Korunaklı yapısıyla öne çıkan bu yeni üs, Ukrayna'nın kamikaze İDA saldırıları karşısında ağır kayıplar veren Rus Karadeniz Filosu için asimetrik bir savunma ve saldırı merkezi işlevi görecek. Dar kanallarla ana denize bağlanan bölgenin seçilmesi, insansız araçların hem hava şartlarından korunmasını hem de operasyonel gizlilik içinde denize indirilmesini kolaylaştırıyor. Henüz Rusya üretimi İDA'ların aktif muharebe kullanımı resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Kırım kıyılarındaki bu kalıcı yapılaşma, Karadeniz havzasındaki askeri dengelerin önümüzdeki çeyreklerde yeni bir doktrinel aşamaya geçeceğini kanıtlıyor.