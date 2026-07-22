Rusya'dan yeni savunma adımı: İHA tehdidine karşı Mi-8 formülü

Ukrayna'nın cephe gerisindeki rafineri ve lojistik merkezleri hedef alan derin taarruz dronları, Rusya'yı hava savunma konseptini dikey olarak genişletmeye zorladı. Güvenilir askeri kaynakların incelediği yeni teknik tasarım, envanterdeki emektar Mi-8 helikopterlerinin uydu navigasyon şebekelerini felç eden havadan müdahale araçları olarak yeniden yapılandırıldığını ortaya koyuyor.

Gökyüzünde mobil sinyal engelleme dönemi

Geleneksel ağır hava savunma bataryalarının alçaktan uçan kamikaze insansız araçları engellemekte zorlanması, sahada yeni arayışları beraberinde getirdi. Mi-8 helikopterlerine monte edilen bu karşı tedbir sistemi, hantal kara konuşlu sistemlerin aksine ihbar alınan bölgelere çok hızlı intikal edebiliyor. Gövdedeki anten panelleri, yaklaşan tehditlerin uydu navigasyon frekanslarını aynı anda köreltebiliyor.

Uzun menzilli kamikaze dronlar, sinyal karıştırma uygulanan bölgelerde yollarını kaybetmemek adına harici veri akışına ihtiyaç duymayan ataletsel seyrüsefer mekanizmalarıyla donatılıyor. Fakat bu donanımlar, dış dünyadan izole kaldıkları süre uzadıkça yön bulmada ciddi sapma hataları biriktirmeye başlıyor. Geliştirilen helikopter tabanlı çözümün asıl gücü de burada açığa çıkıyor; havada dron ile birlikte aynı yönde uçarak elektromanyetik abluka süresini uzatan mobil platformlar, otonom sistemlerin yön bulma hafızasını tamamen felç ediyor. Milyarlarca dolarlık endüstriyel tesislerin korunmasında bu dinamik taktik, yer tabanlı karıştırıcıların coğrafi engeller nedeniyle kör noktada kalma sorununu da tamamen ortadan kaldırıyor.

Havada elektronik karşı karşıya geliş

Benzer bir taktiğin döner kanatlı platformlara taşınması rekabeti dikey boyuta ulaştırdı. Ancak bu konsept, helikopterleri de cephe hattının arkasındaki avcı dronların doğrudan hedefi haline getirme riski barındırıyor. Nitekim son dönemde, seyir halindeki askeri helikopterlerin karşı tarafın birinci şahıs bakış açılı kamikaze insansız araçları tarafından kuyruk kısımlarından vurularak düşürüldüğü vakalar sahada daha sık görülüyor. Dolayısıyla bu yeni mobil hava savunma şemsiyesinin asıl başarısı, kendisini korumasız bırakan bu asimetrik av-avcı denkleminde ne kadar hayatta kalabileceğine bağlı görünüyor.