Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar, birkaç bin dolarlık ucuz kamikaze dronları düşürmek için milyon dolarlık hava savunma füzelerinin harcanması gibi küresel bir askeri paradoksu beraberinde getirdi. Rusya'nın envanterinde bulunan Pantsir, Tor veya S-400 gibi gelişmiş sistemler, cephe hattını yoğun şekilde işgal eden mikro İHA sürüleri karşısında lojistik ve finansal açıdan sürdürülemez bir yükle karşı karşıya kaldı. Mühendisler, bu stratejik asimetriyi kırabilmek amacıyla doğrudan küçük, hızlı ve üretimi son derece ucuz olan yeni nesil bir füze mimarisine odaklandı.

Yapay zeka destekli İHA avcı füze sistemi

Geliştirilen mühimmat, sadece İHA avlamak üzere optimize edilmiş ultra hafif gövde yapısı ve hassas optik-elektronik arama başlığıyla dikkat çekiyor. Savaş sahasındaki zırhlı araçların üzerine ek bir pod olarak monte edilebilen veya taşınabilir bataryalardan fırlatılabilen bu füzeler, tek bir ateşlemede çok sayıda dron hedefini aynı anda imha edebilme yeteneğine sahip. Sistemin gelişmiş radar ve yazılım altyapısı, yapay zeka destekli hedef tespit algoritmaları sayesinde hedefleri boyutlarına ve tehlike derecelerine göre sınıflandırarak en doğru önleme sırasını belirliyor.

Savunma doktrininde maliyet etkin dönüşüm

Yeni mühimmatın seri üretime geçiş süreciyle birlikte, Rusya askeri planlamacıları cephe gerisindeki lojistik hatları ve kritik altyapı tesislerini koruma yöntemlerini de kökten değiştiriyor. Büyük sistemlerin radarlarını meşgul eden sahte dron akınları, artık bu yeni nesil ekonomik füzelerle püskürtülecek; böylece pahalı ağır mühimmatlar sadece stratejik seyir füzeleri ve savaş uçakları için saklanabilecek. Savaş doktrinini baştan yazan bu endüstriyel hamle, hava savunma operasyonlarının sürdürülebilirliğini artırarak ordunun sahadaki operasyonel ömrünü uzatmayı vaat ediyor.