Rusya’ya Su-34 savaş uçağı teslimatı sürüyor

Rus devlet şirketi Rostec yayımladığı yeni basın bülteninde, Rusya’ya yeni savaş uçağı teslimatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu bağlamda Rostec’in iştiraklerinden birisi olan United Aircraft Corporation (U.A.C.), Rusya Savunma Bakanlığı'na bir parti Su-34 savaş uçağı partisi teslim etti. Uçaklar, gerekli yer ve uçuş testlerini tamamlayarak görev yerlerine doğru yola çıktı.

Su-34’ün muharebe kapasitesine ilişkin detaylar paylaşıldı

Teslimatla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “Su-34, çok yönlülüğü ve önemli silah cephaneliği sayesinde geniş bir görev yelpazesini yerine getirebiliyor ve bu da onu Rus Hava Kuvvetleri’nin en çok aranan uçaklarından biri yapıyor. Hava Savunma Kuvvetleri’nin deneyiminden yola çıkarak geliştirilen uçak, ana üssünden yüzlerce kilometre uzakta bile daha yüksek hassasiyet ve güçle vuruş yapmasına olanak tanıyan iyileştirmeler aldı. Performansı ve muharebe kabiliyetleri açısından dünyanın en iyi uçaklarından biridir.” ifadesi yer aldı.

Ek olarak U.A.C. CEO’su Vadim Badekha ise “2025 üretim programını planlandığı gibi tamamlıyoruz ve gelecek yılın uçakları üzerinde çalışmalara şimdiden başladık. U.A.C. işletmeleri, Rus Hava Kuvvetlerine olan yükümlülüklerini yerine getirerek yüksek oranda askeri teçhizat üretimi yapıyor. Bu yıl, taktik uçak teslimatları açısından en verimli yıllardan biri oldu.” dedi.

Rusya–Belarus hattında Su-75 için ortak üretim adımı

Geçtiğimiz Kasım ayının sonunda Rus devlet haber sitesi Ria Novosti tarafından yapılan habere göre Rusya, Belarus ile havacılık alanında iş birliği yapmak istediğini duyurmuştu. Bu bağlamda Rus devlet şirketi Rosoboronexport Genel Müdürü Mikheev Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2025’te yaptığı açıklamada Belarus ile olası iş birliği süreci üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Mikheev, şirketin Belaruslu ortaklarla Su-75 Checkmate beşinci nesil savaş uçağının ortak üretimini araştırdığını ve Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde uçağa olan ilginin güçlü kaldığını belirtti. Army Recognition tarafından yapılan habere göre ise halihazırda uçağın prototipin son montaj hattında olduğu ve tam ölçekli uçuş denemelerinden önceki kilit adımlardan biri olan “tezgah testi” (bench-testing) aşamalarına doğru ilerlediği belirtilmişti.