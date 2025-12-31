Saab ile Fransa arasında 1,34 milyar dolarlık GlobalEye anlaşması

Saab, Fransa’dan iki GlobalEye gözetleme uçağı için 12,3 milyar kronluk sipariş aldığını açıkladı. Teslimatların 2029–2032 arasında yapılması öngörülürken, anlaşma iki ek uçak için opsiyon da içeriyor.

İsveç merkezli savunma sanayi şirketi Saab, Fransa’dan iki adet GlobalEye havadan erken ihbar ve gözetleme uçağına yönelik yeni bir sipariş aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşmanın toplam değeri 12,3 milyar İsveç kronu seviyesinde bulunuyor.

Teslimatlar 2029–2032 döneminde yapılacak

Saab, söz konusu uçakların teslimatlarının 2029 ile 2032 yılları arasında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Açıklamada, imzalanan sözleşmenin yalnızca mevcut siparişi kapsamadığı, Fransa’ya ilerleyen dönemde iki adet ilave GlobalEye uçağı satın alma opsiyonu da sunduğu ifade edildi.

Şirket, siparişe ilişkin başka bir teknik veya finansal detay paylaşmazken, anlaşmanın Saab’ın uzun vadeli savunma projeleri ve askeri havacılık alanındaki faaliyetleri açısından önemli bir kalem oluşturduğu belirtildi.

GlobalEye sisteminin özellikleri

GlobalEye, AEW&C sınıfında geliştirilen çok rollü bir sistem olarak öne çıkıyor. Aktif ve pasif sensörlerle donatılan platform, hava, kara ve deniz unsurlarını uzun menzilden algılayıp tanımlayabiliyor. Topladığı verileri eşzamanlı olarak kuvvetlere aktaran sistem, komuta kontrol süreçlerinde durumsal farkındalığı artırıyor. Saab’ın Erieye Extended Range radarıyla güçlendirilen GlobalEye, Bombardier Global 6000/6500 jetleri üzerine entegre ediliyor. Radar, yüzlerce kilometre menzilde hava hedeflerini izlerken, deniz yüzeyindeki küçük unsurları da tespit edebiliyor. NATO uyumlu altyapısıyla çalışan sistem, farklı kuvvetler arasında ortak operasyon kabiliyetini destekliyor.