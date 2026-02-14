Safran, Hindistan’da Rafale motoru üretimine hazırlanıyor

Safran’ın planı, Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale savaş uçaklarında kullanılan M88 motorlarının Hindistan’da montajını gerçekleştirmek. Böylece hem teslimat süreçlerinin hızlandırılması hem de Hindistan’ın savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Üretimde Hindistan modeli devreye giriyor

Şirket ayrıca motor üretiminde kullanılacak bazı parçaların Hindistan’daki tedarikçilerden temin edilmesini planlıyor. Bu adımın, ülkenin havacılık ekosistemine doğrudan katkı sağlaması ve teknoloji transferini desteklemesi bekleniyor.

Gelişme, Hindistan’ın ilave Rafale alımı için hazırlık yaptığı bir dönemde geldi. Yeni paket kapsamında deniz ve hava kuvvetleri için kapsamlı bir modernizasyon planı yürütülüyor. Bu süreçte ABD yapımı Boeing P-8I deniz devriye uçaklarının da gündemde olduğu belirtiliyor.

Fransa ile savunma iş birliğini derinleştiren Hindistan’ın bu adımı, Paris yönetimi açısından da stratejik önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hindistan temasları öncesinde gelen açıklamalar, iki ülke arasındaki savunma ortaklığının yeni bir aşamaya geçebileceği şeklinde değerlendiriliyor.