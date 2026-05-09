  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi
Takip Et

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi

Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gözler önüne seren SAHA 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi
Takip Et

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi - Resim : 1

Fuarın kapanış toplantısı, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (ortada), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (solda) ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'in (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.