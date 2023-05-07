SAHA İstanbul 5'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Genel kurula SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile çok sayıda üye katıldı.

51 farklı sektörden 938 firma ve 26 üniversitenin üye olduğu, 10 komitenin yer aldığı SAHA İstanbul genel kurulu, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’ın konuşmasıyla başladı. Bayraktar konuşmasında, “Bugün 26’sı üniversite olan toplam 938 üyemiz ile Avrupa’nın en büyüğü haline gelerek ülkemize güçlü bir destek vermek için çalışıyoruz” dedi.