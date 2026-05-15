SARSILMAZ’dan ABD’de bir ilk: SAR 109T, polis envanterine giren ilk Türk makineli tabancası oldu

Yaklaşık 150 yıllık üretim tecrübesi, yüksek mühendislik kabiliyeti ve dünya standartlarının üzerinde kalite anlayışıyla küresel ölçekte güvenlik güçleri ve profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen SARSILMAZ, görev odaklı çözümleriyle uluslararası pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak geliştirilen SAR 109T, Doral Polis Departmanı’nın operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde yerini aldı.

SAR 109T’ye ek olarak departman, SAR9 SOCOM Compact, SAR9 Full Size ve SAR9 Gen 3 Frontline serisi tabanca platformlarını da kapsayan kapsamlı bir test ve değerlendirme süreci başlattı. SAR9 ailesinin sahada kendini kanıtlamış altyapısı üzerine geliştirilen Frontline serisi; trityum gece nişangâhları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve artırılmış şarjör kapasitesi gibi özellikleriyle kolluk kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandı.

Güney Florida’nın kalbinde yer alan Doral; Miami International Airport’a yakınlığı, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere ABD’nin uluslararası bağlantılarındaki kritik konumu ve yüksek profilli tesislere ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald J. Trump’ın adıyla özdeşleşen Trump National Doral Golf Club’ın da bölgede yer alması, Doral’ı yalnızca yerel güvenlik ihtiyaçları açısından değil, temsil, protokol, koruma ve hızlı müdahale kapasitesi bakımından da stratejik bir merkez haline getiriyor. Bu çerçevede SARSILMAZ ürünlerinin bölgede test, değerlendirme ve envanter süreçlerine dahil edilmesi, ABD kolluk kuvvetleri pazarındaki görünürlüğünü artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD’de özellikle Güney Florida bölgesinde artan operasyonel yoğunluk ve kamu güvenliği gereklilikleri dikkate alındığında, SAR 109T ve SAR9 platformlarının devreye alınması; departmanın görev esnekliğini, eğitim kapasitesini ve müdahale kabiliyetini güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

“Profesyonellerin tercihi olmak, mühendislik gücümüzün sahadaki karşılığıdır”

SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“SARSILMAZ olarak 150 yıla yaklaşan köklü tecrübemizi, ileri mühendislik kabiliyetimiz ve dünya standartlarının üzerinde üretim gücümüzle birleştiriyoruz. Bugün ürünlerimizin dünyanın en önemli pazarlarında kolluk kuvvetleri tarafından tercih edilmesi, yalnızca bir ticari başarı değil; güvenilirlik, kalite ve operasyonel performans anlayışımızın sahadaki güçlü karşılığıdır. Doral Miami-Dade County Polis Departmanı’nın SAR 109T’yi görev envanterine dahil etmesi ve SAR9 Gen 3 Frontline serimizi test ve değerlendirme sürecine alması, SARSILMAZ’ın uluslararası ölçekte kabul gören mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alan son teknoloji çözümlerimizle, ABD başta olmak üzere küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Kolluk kuvvetlerine yönelik entegre görev platformları

SARSILMAZ’ın SAR 109T modeli, kompakt yapısına rağmen yüksek modülerlik sunan, kolluk kuvvetlerinin görev gereksinimlerine göre geliştirilen etkili bir platform olarak öne çıkıyor. AR ergonomisini 9 mm mühimmatın kontrol edilebilirliğiyle birleştiren SAR 109T, özellikle şehir içi operasyonlarda hızlı adaptasyon, yüksek kontrol ve görev esnekliği sağlıyor.

Ani geri tepme sistemi (blow back) ile çalışan, damperli tampon (buffer) ile geri tepmesi optimize edilen, 9.8 inç namlusu ve 4 yüzde bulunan picatinny ray sistemi ile kişiselleştirilebilen SAR109T; optik uyumlu yapısı sayesinde farklı nişangâh ve görev aksesuarlarıyla kolayca entegre edilebiliyor.

SAR9 SOCOM ve SAR9 Gen 3 Frontline serileri ise SAR9 platformunun sahada kanıtlanmış güvenilirliğini temel alarak geliştirilen, görev odaklı iyileştirmelerle güçlendirilmiş tabanca ailesi olarak konumlanıyor. Optik uyumlu tasarım, gelişmiş nişangâh sistemi, artırılmış ergonomi ve yüksek kapasite unsurları; seriyi hem eğitim hem de operasyonel kullanım için güçlü bir seçenek haline getiriyor.

SARSILMAZ, bu iş birliğiyle birlikte ABD pazarındaki kolluk kuvvetleriyle stratejik etkileşimini güçlendirmeyi, görev odaklı ürünlerinin uluslararası sahadaki kullanım alanını genişletmeyi ve profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ileri teknoloji çözümler sunmayı sürdürüyor.