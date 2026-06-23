Savaş alanında enerji devrimi: ABD, hem elektrik yayan hem İHA vuran lazer silahını test etti

Geleceğin savaş konseptini tamamen değiştirecek çok kritik bir teknolojik hamle, ABD Donanması’ndan geldi. Donanmanın ana bilimsel araştırma merkezi olan NRL, geleneksel lojistik sınırları yerle bir eden yeni nesil bir lazer sistemini başarıyla denediğini ilan etti. Bu teknolojiyi benzersiz kılan ise aynı donanımın iki hayati görevi tek bir gövdede birleştirmesi: Sistem, üsten kilometrelerce uzakta operasyon yürüten askeri birliklere kablosuz olarak elektrik enerjisi ışınlayabiliyor. Bu sayede cephede ağır jeneratörler taşıma ve tehlikeli bölgelere yakıt ikmal hatları kurma zorunluluğu tamamen tarihe karışıyor.

Hem enerji istasyonu hem hava savunma kalkanı

Sistemin operasyonel zekası, enerji transferi yaptığı esnada havadan gelebilecek ani tehditlere karşı geliştirdiği reaksiyonla kendini gösteriyor. Boeing iş birliğiyle bir askeri araç römorku üzerine kurulan lazer, karşı alıcılara enerji aktarırken radara bir düşman dronu takıldığı anda saniyeler içinde savunma moduna geçiş yapıyor. Sistem hiçbir parça değişimi gerektirmeden odağını tehdide çeviriyor, yaklaşan İHA'yı yüksek ısılı lazer ışınıyla havada yakarak imha ediyor ve ardından enerji aktarım görevine kaldığı yerden güvenle devam ediyor.

Fırtına ve yoğun kar yağışında kusursuz deneme

Geçmiş yıllarda geliştirilen benzer yönlendirilmiş enerji projeleri genellikle tozsuz laboratuvar ortamlarında veya açık çöl havasında test edilirken, bu kez sınırları zorlayan bir saha seçildi. Görüş mesafesini sıfıra indiren yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu kış şartları altında gerçekleştirilen testlerde lazer ışınlarının gücünü kaybetmeden hedeflere ulaştığı rapor edildi. Bu başarı, sistemin sadece ideal koşullarda değil, dünyanın en zorlu çatışma bölgelerinde de aktif olarak görev yapabileceğini kanıtladı. Projenin bir sonraki aşamasında, sistemin doğrudan sahada görev yapan muharip askerlerin kullanımına sunulması planlanıyor.