Savaş alanında kararları yapay zeka mı verecek? ABD'den yeni test

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ABD Hava Kuvvetleri, muharebe yönetiminde yapay zeka kullanımını değerlendirmek amacıyla yürütülen Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming (DASH) deney serisinin son aşamasını başarıyla sonuçlandırdı. Las Vegas'ta bulunan Shadow Operations Center-Nellis tesisinde gerçekleştirilen iki haftalık deneye, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri personelinin yanı sıra savunma sanayii temsilcileri katıldı.

Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi Çapraz Fonksiyonel Ekibi (ABMS-CFT) tarafından yönetilen süreç, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile 805'inci Muharebe Eğitim Filosu ortaklığında gerçekleştirildi. Çok alanlı operasyonlara odaklanması nedeniyle Multi-DASH (MASH) olarak adlandırılan bu son aşamada yaklaşık 100 personel görev aldı.

2025 yılında üç ayrı deney yapıldı

Hava Kuvvetleri, 2025 yılı boyunca Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında üç ayrı DASH deneyi düzenledi. Eylül ayındaki üçüncü deneye ABD'nin yanı sıra Kanada ve Birleşik Krallık personeli de dahil oldu. Deneylerde 6'sı sanayi, 1'i askeri yazılım ekibi olmak üzere toplam 7 takım görev yaptı.

Yapay zeka destekli üç fonksiyon test edildi

Deneyler kapsamında Büyük Dil Modelleri (LLM), ajan tabanlı veri platformları ve makine öğrenmesi gibi yapay zeka destekli komuta-kontrol araçları test edildi. Öne çıkan üç temel fonksiyon; hedefe karşı eylem önerilmesi, olası etkilere karşı en uygun kabiliyetlerin listelenmesi ve ek destek kabiliyetlerinin sisteme entegre edilmesi olarak sıralandı.

Yapay zeka araçları farklı kuvvetlere de taşınabilecek

Yeni nesil araçların sağladığı operasyonel hız, askeri personel raporlarına da yansıdı. 552'nci Operasyon Destek Filosu'nda görevli personelin analizlerine göre; daha önce 50 dakika ile bir saat arasında süren bir görevlendirme süreci, yeni yapay zeka araçları sayesinde aynı süre içerisinde 5 ila 6 kez gerçekleştirilebiliyor.

Geliştirilen bu yazılımlar Donanma, Deniz Piyadeleri ve Ordu sistemlerine de kolayca aktarılabilecek bir altyapıya sahip. Çalışmalar, ABD Savunma Bakanlığı'nın Birleşik Müşterek Tüm Alan Komuta ve Kontrol (CJADC2) vizyonu kapsamında geliştirilen Hava Kuvvetleri Muharebe Ağı'na doğrudan katkı sağlıyor.