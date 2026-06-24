Savunma sanayi devi Lockheed Martin’e, Pentagon’dan 83,2 milyon dolarlık dev füze sözleşmesi

Sözleşmenin hukuki ve finansal arka planına bakıldığında, bütçenin sıfırdan oluşturulmadığı, bunun yerine kaynakları optimize etmek amacıyla geliştirilen akıllı bir formüle dayandığı görülüyor. Bahsi geçen ödenek, aslında deniz kuvvetlerine ait olan mevcut bir ana sözleşme üzerinde yapılan yasal bir değişiklik yoluyla kara ordusuna aktarıldı. Bu bütçe kaydırma formülü sayesinde bürokratik süreçler hızlandırılarak doğrudan ihtiyaç duyulan, fırlatılmaya hazır tam donanımlı füze gövdelerinin üretimine geçilmesi sağlandı.

Geleneksel hızlı saldırı programı devreye giriyor

Tedarik edilecek olan bu yeni nesil füzeler, küresel çapta büyük önem atfeden Geleneksel Hızlı Saldırı programının en kritik ayağını oluşturuyor. Bu program, dünyanın herhangi bir noktasındaki yüksek korumalı veya hareketli düşman hedeflerini, radarlar ve hava savunma sistemleri tarafından fark edilmeden, sadece dakikalar içinde imha edebilecek nükleer olmayan hipersonik silah sistemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Üretilecek füzeler, ses hızının en az 5 katı hıza ulaşarak modern hava savunma kalkanlarını tamamen işlevsiz bırakma yeteneğine sahip olacak.

Milyon dolarlık projenin yönetim, tasarım ve mühendislik koordinasyon merkezi, Colorado eyaletinde konumlanan uzay operasyonları birimi bünyesinde yürütülecek. İmalat işlemleri, lojistik ve güvenlik risklerini dağıtmak amacıyla ülke genelindeki farklı stratejik tesislere bölüştürüldü. Yapılan resmi planlamaya göre üretimin %31'i Denver tesislerinde, %26'sı Magna fabrikasında ve %14'ü Cortland merkezinde gerçekleştirilecek. Geriye kalan %29'luk kısım ise mühendislik montajı, testler ve parça tedariki için Connecticut, New York ve Kaliforniya eyaletlerinde yer alan alt yüklenici laboratuvarlarında tamamlanacak.

Hedef 2029: Küresel hipersonik yarış kızışıyor

İmzalanan takvime göre, sözleşme kapsamındaki tüm teknik geliştirme, entegrasyon, montaj ve teslimat süreçlerinin 30 Haziran 2029 tarihine kadar tamamen bitirilmesi gerekiyor. Bu tarihten itibaren füzelerin doğrudan ordu envanterine girerek aktif görev almaya başlaması taahhüt edildi. Bu son hamle, son yıllarda hipersonik füze denemeleriyle öne çıkan küresel rakiplere karşı askeri caydırıcılığı yeniden tesis etme ve teknolojik üstünlüğü elinde tutma stratejisinin çok net bir parçası olarak öne çıkıyor.