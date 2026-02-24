Savunma sanayi hisseleri neden yükseliyor?

Avrupa borsalarında savunma sanayi şirketleri son dönemde güçlü bir performans sergiliyor. Güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesi ve uzun vadeli askeri tedarik programlarının devreye alınması, sektörün gelir projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etti. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin savunma şirketlerinde yoğunlaşmasına yol açtı.

BAE Systems ve Rheinmetall savunma siparişleriyle güç kazanıyor

Birleşik Krallık merkezli BAE Systems, genişleyen sipariş portföyüyle öne çıkıyor. Kara sistemleri, mühimmat ve deniz platformlarına yönelik çok yıllı sözleşmeler, şirketin nakit akışını daha öngörülebilir hale getirdi. Uzun vadeye yayılan kontratlar, piyasalarda istikrar algısını güçlendiren başlıca faktörlerden biri olarak görülüyor.

Almanya merkezli Rheinmetall ise özellikle mühimmat ve zırhlı araç üretiminde kapasite genişletme adımlarıyla dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinin stok yenileme süreci ve yeni savunma programları, şirketin bilanço görünümünü destekleyen bir çerçeve oluşturdu.

Savunma harcamalarındaki yapısal artışta NATO’nun üye ülkelere yönelik yüzde 2 hedefinin aşılması belirleyici oldu. Birçok ülkenin bu eşiğin üzerine çıkması, sektör için geçici değil, kalıcı bir büyüme zemini anlamına geliyor.

Jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği bir ortamda savunma sanayi, yatırımcılar açısından stratejik bir konuma yerleşmiş durumda. Uzun vadeli kontratlar, güçlenen bilançolar ve genişleyen üretim altyapısı, Avrupa’daki savunma şirketlerinin borsadaki yukarı yönlü seyrini desteklemeyi sürdürüyor.