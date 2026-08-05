Savunma sanayide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen İngiltere'den 22 şirkete finansal destek

Ülke genelindeki mühimmat arzını artırmayı hedefleyen İngiltere, belirlenen 22 farklı firmaya her biri 300 bin sterline kadar varan finansal destek paketleri tahsis etti. İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler ile teknoloji girişimlerini kapsayan bu adım, kritik askeri malzemelerin üretiminde yerel altyapının güçlendirilmesini hedefliyor. Destek alan şirketler; mühimmat üretiminde hayati önem taşıyan patlayıcı maddeler, barut ve itici yakıt bileşenleri ile askeri piroteknik ürünlerin imalatına yönelik altyapı projeleri hazırlayacak.

Stratejik hedefler ve tedarik zinciri güvenliği

Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerginlikler ve tedarik zinciri krizleri, Avrupa ülkelerini kritik askeri envanter tedarikinde tamamen kendi kendine yetebilen yapılara evrilmeye zorluyor. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından atılan bu adım, özellikle olası uzun süreli çatışma senaryolarında mühimmat stoklarının tükenme riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yürütülecek bu ön çalışmaların ardından, Birleşik Krallık sınırları içerisinde en az altı yeni üretim tesisinin temellerinin atılması ve bu sayede ülkenin mühimmat üretim hattının kesintisiz hale getirilmesi planlanıyor.

İstihdam ve takvim beklentileri

Yılın son çeyreğine kadar tamamlanması öngörülen fizibilite çalışmalarının ardından, en verimli ve uygulanabilir projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor. Fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte savunma sektöründe binlerce yeni ve nitelikli istihdam alanının açılacağı öngörülüyor. İngiltere'nin bu hamlesi, sadece ulusal güvenliği güvence altına almakla kalmayıp, ülkenin yerli sanayi tabanına uzun vadeli ekonomik ve teknolojik bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.