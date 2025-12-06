Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 50’dan fazla il savunma sanayii ekosisteminde

ANKARA (EKONOMİ)-Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’de savunma sanayiine çok sayıda firmanın katkı verdiğini belirterek, bunların 50 farklı ilde yerleşik olduğunu vurguladı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde faaliyette bulunan, mühimmat, barut bazı özel mühimmat kimyasallarının üretildiği iki ayrı tesisi ziyaret etti. Görgün burada yaptığı açıklamada, “3.500’ü aşkın firmamızın özel sektör ağırlıklı olması ayrı bir zenginlik. Çorum ilimizde Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Yetenek Envanteri programı kapsamında 14 güzide şirketimiz görev alıyor. Yapacaklarımız yaptıklarımızdan daha fazla” dedi.

Savunma sanayii ihracatı

Görgün, Ocak-Kasım dönemi sektör ihracatına da değinerek, bu dönem itibariyle bir önceki yılın tamamının üzerinde ihracat gerçekleştiğini vurgulayarak, “İlk 11 ayda 7,4 milyar dolar ile ihracat rekorunu kırdık. Aralık ayıyla birlikte bu rakamın 8,5 milyar doları geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Özel sektör mühimmat üretimi

ARCA Savunma Sanayii ve GOLDFORCE Makine ve Kimya’nın tesislerini ziyaret eden Haluk Görgün, özel sektörün üretim dinamizmine vurgu yaparak, “Üretmeye, geliştirmeye sanayicilerimizle, özel sektörümüzle, hem büyük hem KOBİ şirketlerimizle, onların ihtiyaçları, onların üretim tesislerinde onlarla birlikte olarak, onların ihtiyaçlarını ön alıcı ve kapsayıcı bir şekilde çözümlemek adına geniş bir takımla, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki geniş bir ekiple bugün buradayız. Hamdolsun Türkiye'nin özellikle özel sektörün dinamikliği, çevikliği, aldığı sorumlulukları hızlıca yerine getirmiş olması ve dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişleme potansiyeli ile birlikte geniş bir ufuk ve vizyonla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla hareket edip, kendi sorumluluklarını üzerine alıp yatırımlarını yapan, üretimlerini yapan bu şirketler ülkemiz için çok büyük değer.” diye konuştu.