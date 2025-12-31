Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: ALTAY’ın kalbi yerli güçle atacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ALTAY’ın kalbi yerli güçle atacak” derken, paylaştığı videoyla birlikte şunları ifade etti:

Modern ana muharebe tankımız ALTAY için geliştirilen 1500 beygirlik BATU motorunun fabrika kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

BMC POWER tarafından millî imkânlarla geliştirilen BATU motoru; performansı, dayanıklılığı ve operasyonel kabiliyetiyle Türkiye’nin kara araçları motor teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Bu kritik aşamayla birlikte, yerli güç grubunun en önemli halkası tamamlanmış, transmisyon kalifikasyon sürecine yönelik geri sayım başlamıştır. Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye, paletli zırhlı araçlarda tam bağımsız güç grubu kullanan sayılı ülkeler arasındaki yerini alacaktır.

Kara platformları için geliştirilen yerli motor ailesiyle; Türkiye artık sadece platform üreten değil, platformun kalbini de kendi mühendisliğiyle tasarlayan bir savunma sanayii ekosistemine sahiptir.

Bu büyük başarıda emeği geçen BMC POWER ailesini, başkanlığımız personelini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”