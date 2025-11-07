Savunma Sanayii Başkanlığı 40. yılında yeni bir füze atış testi yayınladı

ANKARA (EKONOMİ)

Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrası Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan bağlı Başkanlık şeklinde örgütlenen kurum, 40. yılını kutluyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuruluş yıldönümü nedeniyle Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz nokta, kritik komponentlerde dışa bağımlılığını en aza indirmiş, ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı haline gelmiş bir savunma sanayi olarak hakikaten çok kıymetli bir konum” ifadesini kullandı. Sektörün ihracat kapasitesi yanında toplam ihracatta birim fiyatta 65 dolara ulaşıldığını, bazı ürünlerde 20, bazı ürünlerde de 50 bin dolar birim fiyatlar görüldüğünü kaydetti.

Türkiye’nin savunma ve ileri teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma yönünde SSB’nin çok önemli bir rol oynadığını anlatan Haluk Görgün, “Direkt alımdan ortak üretime, özgün tasarımların yapılmasına, yenilikçi, kendi kendine yeten, sahada paradigmaları değiştiren ürünlerin üretildiği sürece gelinmesi ve bunlarla birlikte dünyaya, dost müttefik ülkelere üretilen ürünlerin, teknolojilerin, 'know-how'ın ihraç edilir hale gelmesi büyük bir gelişme” diye konuştu.

Milli Yetkinlik Hamlesi, en önemli proje

Savunma sanayiinde Başkanlıkça toplam tutarı 100 milyar doları aşan, 1400’e yakın proje yürütüldüğünü, bunların içinde “Milli Yetkinlik Hamlesi” olarak adlandırılan sistematik yaklaşımlı eğitim-öğrenme-zor problemleri çözme yönündeki eğitim programına özel önem verdiklerini kaydeden Görgün, “Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığında yürüttüğümüz 1400'e yakın projemiz var, en önemli projemizin bu olduğunu, en önemli programımızın bu olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Geleceğe bakış

Türkiye’ye örtülü ve açık ambargo, engelleme, kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı bir alanda gelişim sağladığını ve başarılı sonuçlara ulaştığını vurgulayan Haluk Görgün, müttefiklik ruhuna uymayan yaklaşımlarla yapılan açık veya gizli bu engellemeleri “ders olarak” aldıklarını belirterek, “Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz, geliştirmemiz gereken teknoloji var. Teknolojiyi sadece üreten değil, teknolojiyi yön veren ve yöneten konumunda olmalıyız” dedi.

40. yıla özel “test” ve kutlama filmi

Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı, 40. Yılında Türkiye’nin geliştirme çalışmalarını yürüttüğü roket, füze ve roket motorlarına ilişkin bir film yayınladı. Test görüntülerinde, irtifa ve menzile yönelik grafik de yer aldı.

Teste ilişkin detaylı bilgi verilmedi ancak “sürpriz” bir etki yapacağı vurgulandı. Filmde, SSB’nin şirketi, roket motoru geliştirme şirketi DeltaV’nin en önemli programlardan yüksek irtifalı füze ve roket motoru çalışmalarıyla ilgili bir testin filmini yayınladı. SSB’nin roket motoru geliştirme için kurduğu şirket DeltaV’nin logosunun göründüğü test görüntülerinde, DeltaV’nin motorunun takılı olduğu yüksek irtifalı bir roket/füzenin ateşlemesi gösterildi. DeltaV daha önce uzaya çıkabilen iki kademeli hibrit motorlarının testini yayınlamış, Türkiye’nin DeltaV motoru kullanan yüksek irtifa balistik füzeler ve hipersonik füzeler üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

SSB ayrıca 40. Yıl için hazırladığı filmi de yayımladı. Filmde, savunma sanayiindeki gelişim ve kararlılık vurgulanıyor.

40. yılındaki SSB’nin koordinasyonu-yönetimindeki Türk Savunma Sanayii

Savunma ve havacılık ihracatı: 7.1 milyar Dolar (2024) 6,7 milyar dolar (2025 Ocak-Ekim)

2023-2024 yurt dışı sipariş: 20+ milyar dolar

2025 yurt dışı sipariş: 11+ milyar dolar (Ocak-Ekim)

Sektör ihracat birim değeri: 65 Dolar/KG (Türkiye ortalaması 1,42 dolar)

Sektörün AR-GE bütçesi: 3 milyar dolar

Sektörde faaliyet gösteren firma: 3500+

İhracatçı firma: 1600

İhracat yapılan ülke: 180

Sektör çalışanı: 100 bin+

Sektör cirosu: 15+ milyar Dolar

Yerlilik oranı: Yüzde 85