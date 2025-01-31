Savunma sanayiinde 2025’in ana gündemi ihracat ve yurt dışı iş birlikleri

Mehmet KAYA / ANTALYA

Sektör şirketleri, kurum ve kuruluşlar yanında uluslararası konuşmacıların da yer aldığı konferansın açılışında, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2025’teki ana odağının ihracat ve uluslararası işbirlikleri olduğu vurgusu öne çıktı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki sorunlara rağmen, taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, Türk savunma sanayiinin hem denenmiş ürünler, hem de taahhütlerini yerine getirmesiyle güvenilir bir marka olarak konumlandığını kaydetti. Türkiye’nin 2025’te uluslararası işbirliği ve ihracatı öncelediğini kaydeden Görgün, ulaşılan 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracatın yakın zamanda çift basamaklı sayılara ulaşacağını vurguladı.

Devletten devlete satış ve konsorsiyumlar

Görgün, kişi başına 75 bin dolar ciroya ulaşan sektörün hızla büyüdüğünü belirterek, stratejik plan gereği ihracat yanında, uluslararası işbirliklerinin öne çıktığını belirterek, “2025’te ihracat sürdürülebilirliği sağlamak ihracatı düzenli olarak artırmak için 2025 te bazı atılımlar planladık. Daha önce girmediğimiz, giremediğimiz yeni coğrafyalara açılacağız. Devletten devlete satış ve konsorsiyum projeleri öne çıkacak. Hizmet ihracatı takip edilecek, güçlendirme için önlemler alacağız. İhracatı geliştirmek için sektör tabanlarına yayarak KOBİ’lerin ihracata katılımı sağlanacak. Ana entegretör firmalarla KOBİ’leri daha sık bir araya getireceğiz. NATO ilişkileri derinleştirilecek, NATO nezdindeki marka değerini artıracağız” dedi.

Görgün NATO işbirliğini derinleştirmenin Türkiye’nin stratejik olarak bu örgütteki rolünün vurgulanmasını da içereceğini kaydederek, 2025’te Multidomain Oparation Conference, NATO Industry Day ve NATO İnnovation Curriculum Day etkinliklerinin Türkiye’de yapılacağını, Türkiye’de gerçekleşecek 2026 NATO Zirvesi için de çalışmaların şimdiden başladığını kaydetti.

IDEF’e özel işaret

22 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak IDEF 2025’e özel vurgu yapan Haluk Görgün, bu fuarda “tarihi imzalar atılabileceğini” belirterek, uluslararası işbirliklerinin derinleşmekte olduğunu kaydetti.

Firmalardan ihracat yaptıkları ülkelerde kalıcı ve sürdürülebilir ilişki kurmalarını, satış sonrası destek faaliyetlerini düzenlemelerini isteyen Haluk Görgün, firmalara “sizler Türkiye markasını temsil ediyorsunuz” mesajını verdi.

Konferansın katılımcıları arasında, son dönemde KAAN Savaş Uçağı projesi dahil, Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istediği yönünde haberler bulunan Suudi Arabistan’ın savunma sanayii otoritesi GAMI’nin başkanı Ahmad Abdulaziz AL-OHALI ile Türkiye’nin daha fazla iş yapmak istediği NATO’nun tedarik ajansı NSPA Başkanı Stacey A. CUMMINGS de bulunuyor.

SSI Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sektörün ihracat birim değerinin 65 doların üzerinde olduğunu belirterek, ülkeye katkısının her geçen gün arttığını kaydetti. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da sektöre ihracat ve üretim desteğinin devam edeceğini kaydetti. Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise ülke güvenliği yanında dost ve müttefiklerle işbirliğini desteklediklerini anlattı.