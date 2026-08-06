Savunma ve havacılık ihracatı 11,2 milyar dolara ulaştı

MEHMET KAYA / ANKARA

TİM verilerine göre sektörün Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatı 11 milyar 203 milyon dolara ulaştı. Diğer sektörlerdeki artışlar ve gerilemeler nedeniyle savunma ve havacılığın toplam ihracattan aldığı pay yüzde 4’e yükseldi. Yıllıklandırılmış bazda yüzde 40 artış kaydeden sektör, tüm sektörler arasında ilk sıraya da yerleşti. Bu performansta temmuz ayında gerçekleştirilen 1,1 milyar dolarlık ihracat etkili oldu. Aynı dönemde ihracatını en fazla artıran diğer sektörler yüzde 38 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 37 ile gemi ve yat oldu.

Ocak-temmuz döneminde savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 786,8 milyon dolara çıktı ve toplam ihracattan yüzde 3,6 pay aldı. Yedi aylık karşılaştırmada gemi ve yat sektörü yüzde 47,5, yaş meyve ve sebze sektörü ise yüzde 46,2 büyüdü. Bu sektörlerin ihracatı sırasıyla 1,7 milyar dolar ve 2,7 milyar dolar olurken, savunma ve havacılığın daha yüksek bir ihracat hacmi içinde büyümesini sürdürmesi dikkati çekti.

Savunma ve havacılığın yıllıklandırılmış ihracattaki payının yüzde 4’e ulaşması, sektörü Türkiye’nin geleneksel olarak güçlü olduğu alanlara yaklaştırdı. Makinenin toplam ihracattaki payı yüzde 4,1, hububat ve bakliyatın yüzde 4,4, hazır giyimin yüzde 6, elektrik ve elektroniğin ise yüzde 6,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel korumacılık ve jeopolitik gelişmeler sektörlerin ihracatında dalgalanmayı artırsa da savunma ve havacılığın hızlı yükselişi devam ediyor.