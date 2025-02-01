Savunma ve havacılık sanayisi ocak ayında 1 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2025 yılında da yine aynı hızla devam ettik. İlk ayda şirketlerimiz 1 milyar doların biraz üzerinde sözleşme imzaladı" dedi.

Görgün, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda gazetecilere, NATO ile ilgili faaliyetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

"1 milyar doların biraz üzerinde sözleşme imzalandı"

Savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatının geçen yıl beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Görgün, "2023 yılını 5,5 milyar dolar ihracat ile tamamlamıştık. 2024 yılını yüzde 29'luk artışla 7,1 milyar dolar olarak tamamladık. 2024 yılı için 6,5 milyar dolar hedefimiz vardı, hedefin yüzde 11 üzerine çıktık. Son 2 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. 2025 yılında da yine aynı hızla devam ettik. İlk ayda şirketlerimiz 1 milyar doların biraz üzerinde sözleşme imzaladı." dedi.

"Yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktı"

Savunma ve havacılık sanayii sektöründe, özellikle kritik teknolojilerde yurt dışına bağımlılığını azaltılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği bir ödev, koyduğu vizyon ve tamamlanması gereken bir hedef olduğunu kaydeden Görgün, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda bizlere, savunma sanayisine duyduğu güvenle yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaştı. Hatta bazı platformlarda ve sistemlerde yüzde 80'in üzerine çıktığımızı, yüzde 90-95'lere ulaştığımızı zaman zaman söylüyoruz. Özellikle bizim motor konularında son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla bu oranlar yüzde 90 ve 95'leri bulmaya başladı. Geçtiğimiz ay, kara araçları dairemizin hem Kara Kuvvetleri Komutanlığının hem de Jandarma Genel Komutanlığı için tedarik faaliyetlerini yürüttüğü 4x4 araçlar için BMC firmasının ürettiği 2 farklı tip araçtan yerli motorlu versiyonlarını aldık. Bunlarla yerlilik oranları yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Her platform ve içindeki alt sistem ve alt sistemlerdeki kritik komponent ve bunların yerlileştirilmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak vazifemiz. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar kendi kendimize yetebilme ve maliyet etkin çözümler oluşturabilme yönünde bütün sektör olarak beraber çalışıyoruz. Bu yerlileşme, millileşmeyi sağladıkça da bunların maliyetlerinin ülkemize daha da düşük olduğunu, daha ekonomik bir şekilde son kullanıcılarımız için tedarik ettiğimizi biliyor ve gözlüyoruz."

"NATO'daki müttefiklerimize daha fazla katkı sağlayabileceğimizi biliyoruz"

Geçen yıl ki "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" toplantısında Türkiye'nin yetenek, yetkinlikler ve yüksek teknolojili alt yapılarının NATO'da daha fazla değerlendirilebileceğini, bunun için biraz daha proaktif çalışmaları gerektiğini belirttiklerini anlatan Görgün, toplantı sonrasında NATO ile ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yönetecek bir müdürlük kurduklarını söyledi.

Görgün, müdürlüğün çalışmalarına hızla başladığını ve tüm faaliyetlerin organizasyonunun bu müdürlük çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl, şimdiye kadar olanın çok çok üstünde projelere başvurup ve başvurulan projelerinde değerlendirildiği bir yıl geçti. Biz daha da ileriye gidebileceğimizi, daha fazla katkı sağlayabileceğimizi, geniş yelpazede olan ürünlerimizle NATO'daki müttefiklerimizin ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabileceğimizi, genç, dinamik, üretken ve nispeten yeni, yüksek teknoloji altyapılarımızla daha fazla katkı sağlayabileceğimizi biliyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar anlatıldıkça değerlendirilecek, daha iyi karşılığını bulacaktır." diye konuştu.