“Savunmada ‘başkalarına güvenerek’ yol alınamaz”

MEHMET KAYA/ANTALYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla yapılan zirvede, Türkiye’nin savunma ve havacılıkta geldiği ihracat seviyesi vurgulanırken, hem teknolojide hem de dış satımlarda devamlılığın sağlanması öne çıkan konu oldu.

Tüm dünyanın, özellikle Avrupa’nın savunma sanayiinde “başkalarına güvenerek” yol alınamayacağını gördüğünü söyleyen Cevdet Yılmaz, “Bakın diğer ülkelerde artık yola çıkmaya başladılar. Onların yapacakları çalışmaların sonuçlarını belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra göreceğiz ama biz şu anki bu avantajımızı çok iyi değerlendirmek durumundayız. Erken yola çıkmanın avantajını en üst düzeyde değerlendirmek durumundayız” dedi. Cevdet Yılmaz, sektöre yönelik beklentilerini; yapay zekanın etkili kullanıldığı sistemlerin geliştirilmesi, ürün bazlı olarak pazarlamaya da katkı verecek şekilde, başka ülkelerle ortaklıklar kurularak tasarımdan üretime kadar ortak projeler geliştirilmesi, Avrupa’daki fırsatların değerlendirilmesi, ekonomik ve finansal gücü olan ancak üretim kapasitesi az olan ülkelerle çalışma olarak sıraladı. Savunma ve havacılığın üç alanda stratejik katkı verdiğini belirten Yılmaz, bunları da gelişme alanı olarak niteleyerek, sektörün bağımsız güvenlik, bağımsız dış politika ve doğrudan ve dolaylı ekonomik katkı olarak sıraladı. Yılmaz, ekonomik tarafta savunma sanayii şirketlerine mutlaka sivil teknolojilerde satış yapma, hatta yurt dışına sivil savunma ürünleri satma tavsiyesinde bulundu. Cevdet Yılmaz, ayrıca şirketleri sağlık teknolojileri geliştirmeye çağırdı.

Sektör için yeni mevzuat hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devletten devlete satış anlaşmalarına yönelik mevzuatın hazırlandığını hatırlatarak, sektör açısından olumlu bir gelişme olarak niteledi. Görgün, “Geçtiğimiz yıl mevzuat altyapısı ve kurumsal hazırlıklarını tamamladığımız, sizlere arz edeceğimiz devletten devlete asgari satış modelimizin inşallah 2026 yılında da hayata geçireceğimizi değerlendiriyorum. Böylece yurt dışındaki müşterilerimize devlet firma arası ticari sözleşmeden devletten devlete satışa kadar geniş bir yelpazede farklı bir işbirliği modeli sunacağımızı değerlendiriyorum” ifadesini kullandı.

Zirvede, sektörel ve genel olarak sektörün en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirildi. İlk 10 firma sırasıyla, ARCA Savunma, BAYKAR, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, ASELSAN, ASFAT, OTOKAR, SSTEK ve ALP Havacılık olarak sıralandı.