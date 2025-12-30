Savunmada yeni adım: Hindistan Pinaka füzesini test etti

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Pinaka uzun menzilli füzesinin ilk uçuş testini 29 Aralık 2025 tarihinde Odisha eyaletindeki Chandipur Entegre Test Sahası’nda başarıyla gerçekleştirdi. Test kapsamında füzenin azami 120 kilometrelik menzili ve uçuş esnasındaki manevra kabiliyeti doğrulandı. Hindistan Basın Bilgi Bürosu tarafından yayımlanan açıklamada, füzenin hedefi “ders kitaplarına girecek düzeyde bir hassasiyetle” vurduğu ifade edildi.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, aynı gün, Savunma Bakanı Rajnath Singh başkanlığında toplanan Savunma Tedarik Konseyi (DAC), Pinaka Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) için füze tedarikine “İhtiyaç Onayı” (Acceptance of Necessity – AoN) verdi. Yapılan açıklamaya göre füze, Pinaka ÇNRA’nın menzilini ve hassasiyetini artırarak yüksek değerli hedeflere karşı etkin angajman kabiliyeti sağlayacak.

Kara Kuvvetleri’nden DRDO’ya genişletilmiş görev

The Eurasian Times tarafından yapılan habere göre Hindistan Kara Kuvvetleri, Ocak 2025’te DRDO’ya Pinaka sistemi için 120 kilometre menzilli bir füzenin yanı sıra 300 kilometre menzilli bir roket geliştirilmesi yönünde onay vermişti. 300 kilometre menzilli roketlerin devreye girmesi halinde Pinaka’nın klasik topçu roketlerinden yarı taktik taarruz sistemine evrileceği değerlendirilmekte.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Upendra Dwivedi, yıllık basın bilgilendirme toplantısında DRDO’nun daha önce 45 kilometre menzilli “güdümsüz Pinaka roketlerini” ve 75 kilometre menzilli “güdümlü Pinaka roketlerini” geliştirdiğini, şimdi ise menzilin önce 120 kilometreye, ardından 300 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini doğruladı. Dwivedi, uzun menzilli Pinaka roketlerinin başarıyla hizmete girmesi halinde alternatif uzun menzilli silah projelerinden vazgeçilebileceğini belirtti.

Hindistan Kara Kuvvetleri’nin Pinaka ÇNRA’yı uzun menzilli füzelerle hızla modernize etme isteğinin, Ukrayna Savaşı’nda Rus Tornado-S ve ABD HIMARS gibi ÇNRA sistemlerinin sergilediği uzun menzilli ateş gücünün etkinliğiyle yakından ilişkili olduğu değerlendirilmekte.