Savunmaya iki yeni destek

MEHMET KAYA / ANKARA

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketleri aracılığıyla, sektöre hizmet veren tedarikçilerin hem istikrarı, hem de gelişimini sağlamak üzere iki yeni kredi programını başlattı. Program, savunma sanayii ekosisteminin; mevcut teknolojik kabiliyetlerin korunması, bu kabiliyetlerin sürekli olarak geliştirilmesi, büyüme ve çeşitlenmeyi desteklemesi, gelecekteki olası finansal dar boğazların önüne geçilmesi ve üretim ile tedarik zincirinin koordinasyonunu iyileştirmesini hedefliyor.

Kefalet şirketleri devreye giriyor

Kefalet Şirketleri ile Finansman Modeli programında, faaliyet gösteren kefalet şirketlerinin kanalıyla bankalara yönelik teminat sorunları aşılacak. Bu modelin amacının tedarikçilerin nakit akışını rahatlatmak ve finansmana erişimini kolaylaştırmanın amaçlandığı vurgulandı. Buna göre, Ziraat Bankası, Vakıfb ank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları iş birliğiyle, 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi sağlanabilecek.

Kullanıcılar herhangi bir ek teminat sunmayacak. Kredi Garanti Fonu, İhracatı Geliştirme A.Ş. ve Katılım Finans Kefalet Kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülecek. Sipariş ve Sözleşmelere Dayalı Finansman Modeli ise firmaların mevcut üretim projeleri aracılığıyla hızlı ve pratik şekilde finansman sağlamasını düzenliyor. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, İŞBİR, TEI ve STM ile yapılan sözleşmeler ve alınan sipariş mektupları kredi kullanımında doğrudan teminat olarak kullanılabilecek.

Savunma sanayiinde 3 bin 500’den fazla şirket faaliyette

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kredi programlarına yönelik değerlendirmesinde, savunma sanayiinde tedarikçilerin büyük önem taşıdığını hatırlatarak, hali hazırda 3 bin 500’den fazla şirketin savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Nicelik yanında niteliğin de sektör açısından kritik olduğuna vurgu yapan Görgün, ağırlığı KOBİ olan tedarikçi şirketlerin gelişmesinin önemine dikkat çekerek, “Yeni finansman modelleri, özellikle yerli ve millî projelerde kullanılan kritik bileşenlerin temin sürecindeki hızlanma, projelerin zamanında tamamlanmasını ve uluslararası rekabette avantaj kazanmamızı sağlayacaktır. Savunma sanayiimizin bağımsızlık vizyonunu destekleyen bu adımlar, uzun vadeli ekonomik kalkınmaya da doğrudan katkı sunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.