Selçuk Bayraktar: Türk orduları dünyada SİHA’larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Selçuk Bayraktar, fuarda ilk kez sergilenen K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek'i tanıttı. Bugün de yeni bir ilkle, geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, teknolojiyle kamuoyu karşısına çıktıklarını kaydeden Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek Kamikaze İHA'ları tanıttıklarını bildirdi.

'Geleceğe damgasını vuracak yeni teknoloj ile karşı karşıyayız'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türk orduları ve Türk savunma sanayi, dünyada SİHA’larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçti ve bir anlamda bu alanın paradigma kırılımı ve muharebede devrim yaparak ilkleri başardı. Bugün de yeni bir ilkle, bir anlamda geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, bir anlayışla, yeni bir teknolojiyle karşınızdayız. SAHA İstanbul’un ilk gününde; arkamda duran, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı ve bu ailenin bir parçası olan 'Mızrak' ve 'Sivrisinek kamikaze' insansız hava araçlarını görüyorsunuz. Bunlar; sürü halinde, akıllı yapay zekayla donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları" dedi.

‘Gece veya gündüz yere bakarak, yeryüzü şekillerini tarayarak konumlama yapabiliyor'

Bayraktar, "Bir yandan bunlara 'dolanan mühimmat' da deniyor. Dolanan mühimmat denmesinin hasbebi, sebebi; bir anlamda hedeflerine yol alırken bulamadıklarında tekrar kullanıcıya karar verme imkanı sunmaları veya hedefi bulunca kadar doğru zamanı kollayıp taarruz etme moduna geçme imkanına, kabiliyetine sahip olmaları. K2, 850 kilogramlık kalkış ağırlığına sahip, adeta kamikaze insansız hava araçlarındaki 'en ağır abi' bir anlamda. Roketsan tarafından yapılan harp başlıklarını kullanıyor. 2 bin kilometreden fazla menzili var ve tümüyle küresel konumlama sisteminden bağımsız bir şekilde görev yapabiliyor. Bu ne demek? Bugün muharebe ortamında, özellikle insansız hava araçlarını engelleyebilmek için yoğunluklu olarak elektronik harp teçhizatları kullanılıyor ve bir anlamda konumlarını bulmasını engellemeye çalışıyor insansız hava araçlarını durdurmaya çalışan unsurlar. Buna karşı koyabilmek için de küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde seyrüsefer yapabilmeniz gerekiyor. Üzerindeki kameralar, kamera sistemleri sayesinde gece veya gündüz yere bakarak, yeryüzü şekillerini tanıyarak konumlama yapabiliyor. Hatta bunu benzer şekilde Mızrak ve Sivrisinek kamikaze insansız hava aracı da yapabiliyor" diye konuştu.

‘Yapay destekli kamikaze sürü teknolojisi en büyük gücünü sürü sinejisinden alıyor'

Bayraktar, "Bunun yanında çok önemli bir kabiliyeti, sürü sinerjisiyle hareket edebiliyor olması. Elbette günümüzün muharebe koşullarında nasıl ki SİHA’larla ilk konvansiyonel muharebeyi Türk orduları başlattıysa ve Türk savunma sanayiinin eserleriyle bir anlamda SİHA’ların konvansiyonel bir muharebe aracı haline dönüşmüşse, bugün de teknolojinin ilerlemesiyle artık dünyaya damgasını vuracak olan bu yeni nesil kamikaze, yapay zeka destekli kamikaze sürü teknolojisi de en büyük gücünü sürü sinerjisinden alıyor. Maliyet etkin, çok sayıda hava savunma sistemlerini bir anlamda doygunluğa ulaştıracak bir taarruzdan bahsediyoruz. Burada araçların sayısının fazla olması aslında büyük bir kuvvet çarpanı. Sayısının fazla olabilmesi için maliyet etkin olmaları, kolay üretilebilir olmaları, bunun yanında sanayi tarafında, konvansiyonel sanayi tarafında üretilebilir olmaları büyük önem taşıyor. Kamikaze biraz daha büyük olduğundan daha arkadan geliyor. En önde Sivrisinek geliyor. Düşünün ki ön tarafta binlik bir Sivrisinek paketi giriyor, arkasında bunun 500-600 adet Mızrak kamikaze insansız hava aracı olduğunu düşünün, en arkada da 300-400 tane K2'lik bir taarruz paketinden bahsediyoruz. Bu bir anlamda dünyanın yeni nesil taarruz paradigmasını, muharebe paradigmasını da burada belirlemiş oluyoruz. K2 850 kiloydu, dünyadaki en büyük kamikaze insansız hava aracı sistemiydi. Kısa, hazırlıksız pistlerden, daha doğrusu pist bile olmayan yollardan kalkıyor ve tekrar kullanılabiliyor. Bu da onu maliyet etkin yapan, özellikle sürü taarruzlarında ana unsurlardan bir tanesi" dedi.

‘K2'nin de 2 bin kilometre ve üzeri menzili var'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu geliştirdiğimiz, bir anlamda geleceğin muharebesine damgasını vuracak sürü, yapay zeka destekli sürü kamikaze dron teknolojisinin diğer unsurlarını da burada görüyorsunuz. Hemen arkamda Sivrisinek kamikaze İHA'yı görüyorsunuz. Dolanan mühimmat da deniyor bu teknolojiye. Yaklaşık 80 kiloluk ağırlığa sahip. Bir kalkış yöntemi arkamda gördüğünüz gibi katapulttan fırlatma, bir diğeri roketle fırlatma, bir diğeri de aynen K2’de olduğu gibi iniş takımıyla. Sivrisinek'i görüyorsunuz, hemen yanında Mızrak dolanan mühimmat kamikaze İHA'yı görüyorsunuz. Onun ağırlığı, kalkış ağırlığı 200 kilo. 40 kilo harp başlığı var. Sivrisinek'in 20 kilo harp başlığı vardı, K2'nin de 200 kilo harp başlığı vardı. Mızrak yaklaşık 2 bin kilometreye kadar menzili var, bin kilometre plus. Tabii görev yüküne ve şartlara göre değişiyor. Sivrisinek'in bin kilometre ve üzeri menzili var, K2'nin de 2 bin kilometre ve üzeri menzili var. Ve bunlar az önce de bahsettiğim gibi akıllı sürü sinerjisine sahip kamikaze insansız hava araçları" diye konuştu.

‘Kalkan çok yakında Efes Tatbikatı'nda bir ilk daha başardı'

Bayraktar, "Kalkan' çok yakın zamanda Efes Tatbikatı'nda bir ilk daha başardı. TCG Burgazada adlı gemimizden kalkış yaptı, üzerinde Skydagger firmamızın geliştirdiği, ürettiği bir FPV dron vardı, o da başka bir operatör kullanıcı tarafından kullanılıyordu, otomatik kalkış yaptı hareketli gemiden, FPV dron girip tatbikat alanındaki tanka taarruz etti ve etkisiz hale getirdi. Sonra Kalkan döndü ve otomatik bir şekilde gemiye indi. Bunun yanında Bayraktar TB3 de yeni bir göreve Efes Tatbikatı'nda imza attı. Üzerindeki elektro-optik sistemle, yine Baykar tarafından geliştiriliyor. Kendi lazeriyle, tümüyle Türk sanayinin geliştirdiği, Baykar'ın geliştirdiği bir hedefleme sisteminden bahsediyoruz. İşaretledi, BAYRAKTAR TB3'ün ateşlediği MAM-L mühimmatı, Kalkan'ın işaretlemesiyle hedefi vurdu" dedi.