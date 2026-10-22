Semada sınırsız şarj dönemi: Macaristan geliştirdiği yerli lazer silahıyla dron avladı

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Modern muharebe sahalarında ucuz ve sürü halinde hareket edebilen otonom dronların yarattığı tehlike geometrik olarak artarken, Avrupa’dan bu tehdide karşı radikal bir mühendislik hamlesi geldi. Ülkenin askeri modernizasyon programı kapsamında gizlilikle yürütülen yerli yönlendirilmiş enerji silahı projesi, düzenlenen Savunma İnovasyon Sergisi’nde ilk kez zorlu bir sınav verdi.

Nullponti askeri eğitim üssünde, üst düzey komuta kademesi ve devlet yetkililerinin gözleri önünde gerçekleşen testte, tamamen yerli yazılım ve optik altyapıyla donatılan lazer kulesi sahaya çıktı. Radara giren yapay zeka destekli hedef takip sistemi, havada süzülen İHA'yı anında kilit altına aldı. Odaklanan yüksek yoğunluklu elektromanyetik ışın demeti, hedefin motor ve kanat mekanizmasını doğrudan eriterek hava aracını saniyeler içinde yere serdi.

2027 yılında düzenli ordu envanterine giriyor

Gerçek mühimmatlı gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, yerli mühendisliğin ulaştığı seviyeden gurur duyduklarını aktardı. Projenin takvimine uygun şekilde ilerlediğini kaydeden Bakan Ruszin-Szendi, herhangi bir teknik aksaklık yaşanmaması durumunda bu yeni nesil sistemin yaklaşık bir yıl içerisinde, yani 2027 yılı bitmeden ordu envanterine dahil edileceğini müjdeledi.

Stratejik güvenlik ve operasyonel gizlilik kuralları gereği, projenin arkasındaki teknoloji konsorsiyumunun adı, cihazın çıkış gücü (kW) ve maksimum etkili menzil sınırları gibi hassas askeri veriler ise basından gizlendi.

Milyon dolarlık füze devri kapanıyor

Lazer tabanlı savunma mimarisi, elektronik harp yöntemleri gibi dronların sadece iletişimini kesmekle kalmıyor, hedefi fiziksel olarak tamamen yok ediyor. Üstelik bu teknoloji, sahada lojistik ve finansal açıdan devrimsel bir dönüşüm vaat ediyor. Birkaç yüz dolarlık kamikaze dronlarını düşürmek için milyonlarca dolarlık hava savunma füzelerini tüketme zorunluluğu bu sistemle son buluyor.

Yalnızca elektrik enerjisine ihtiyaç duyan teknoloji, atış başına maliyeti neredeyse kuruşlar seviyesine indirirken, tükenmeyen mühimmat avantajıyla üslere kesintisiz bir koruma çemberi sunuyor. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu yarışa kendi özgün prototipiyle katılan Macaristan, bölgede hava savunmasında tam bağımsızlığı yakalamayı hedefliyor.