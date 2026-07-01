Seul'den dev drone hamlesi: Güney Kore tehditlere karşı 20 bin insansız hava aracı alıyor

Kuzey Kore ile yaşanan bölgesel gerilimlerin ortasında savunma doktrinini güncelleyen Güney Kore, ordunun hava gücünü 20 bin yeni insansız hava aracıyla takviye edeceğini duyurdu. Modern savaş sahalarındaki drone etkinliğini yakından analiz eden Seul hükümeti, bu devasa tedarik hamlesiyle sınır güvenliğini yapay zeka destekli otonom sistemlerle en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Modern savaş alanlarının deneyimi sahaya yansıyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının muharebe sahasındaki dönüştürücü etkisini göz önünde bulundurarak askeri lojistik tanziminde köklü bir değişime gidiyor. Yapılan resmi bilgilendirmede, Ukrayna semalarında yaşanan yıpratma savaşları ile Orta Doğu'daki asimetrik çatışma modellerinin, drone teknolojilerinin önemini bir kez daha kanıtladığı ifade edildi. Tedarik edilmesi planlanan 20 bin adet askeri drone; keşif, gözetleme, kamikaze saldırı mekanizmaları ve elektronik harp gibi farklı operasyonel görev konseptlerine göre optimize edilecek. Batılı askeri stratejilerin de yakından takip edildiği bu süreçte, Güney Kore ordusu akıllı mühimmatlar ve otonom sistemlerle donatılmış yeni tugaylar kurmayı planlıyor.

Sınır hattında insansız hava kalkanı dönemi

Planda yer alan teknik detaylara göre, yeni nesil insansız araçların büyük bir kısmı Kuzey Kore sınır hattı boyunca konuşlandırılarak anlık istihbarat akışı sağlayacak. Savunma sanayi şirketleriyle koordineli şekilde yürütülecek olan bu üretim ve tedarik seferberliği, yerli yazılım çözümlerini ve siber taarruzlara karşı korunaklı komuta kontrol ağlarını da kapsıyor. Seul yönetimi, geniş çaplı askeri bütçelerin ayrıldığı bu projeyle hem olası bir sınır ihlalini saniyeler içinde tespit etmeyi hem de operasyonel maliyetleri asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. Küresel tedarik zinciri risklerine karşı yerli üretim bileşenlerine öncelik verileceği belirtilirken, ilk parti teslimatların yılın ikinci yarısından itibaren ordu envanterine girmesi bekleniyor.