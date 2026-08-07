Sığınak delici TOLUN P vurucu gücüyle sahada

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Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN P güdümlü mühimmatıyla gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan TOLUN P, tamamen yerli ve milli teknolojilerle etkinliğini ve başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü ASELSAN, geliştirdiği akıllı mühimmat teknolojileriyle gökyüzündeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 250 lb sınıfının en yeni ve en yırtıcı üyelerinden biri olan TOLUN P, sığınak delici gücüyle harekât sahalarında ezber bozuyor.

Aynı anda çoklu hedef, maksimum imha gücü

Klasik mühimmatların aksine TOLUN P, operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde AKINCI TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Pilotlar, kokpitten saniyeler içinde programlayabildikleri elektronik tapalarla tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.

1 metrelik beton bloklar kâğıt gibi dağılıyor

Küçük boyutuna rağmen sahip olduğu özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisi ile TOLUN P, tahkim edilmiş yer altı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarlar için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebilen bu mühimmat, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Hava Kuvvetlerinin vuruş gücünü katlayan ASELSAN, TOLUN P ile mühimmat teknolojisinde Türkiye’nin küresel ligdeki yerini bir kez daha perçinliyor.

TOLUN Ailesinde ayrıca TOLUN L Lazer Arayıcı Başlıklı Tam Atım Mühimmatı, TOLUN EW Elektronik Harp Faydalı Yüküne Sahip Güdümlü Tam Atım Mühimmatı, TOLUN F Tam Atım Güdümlü Mühimmatı, TOLUN IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Tam Atım Mühimmatı ve TOLUN S Satıhtan Atılan Tam Atım Güdümlü Mühimmatı gibi versiyonları da bulunuyor.