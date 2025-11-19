Siper 1 hava savunma füzesi otonom atış testinde hedefi başarıyla vurdu

ANKARA (EKONOMİ)

Sinop Test Merkezinde gerçekleştirilen atış Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından kişisel sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görgün paylaşımında, “Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik daha başarıyla aşıldı. SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, Türk Hava Kuvvetlerimizin kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarı, yalnızca bir test değil; gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. Bu kritik sistem; ASELSAN’ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, ROKETSAN’ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve millî bir güç çarpanıdır” mesajını verdi.



Öteyandan, ASELSAN’dan verilen bilgide, SİPER 1’in Türkiye’nin Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE’nin en önemli bileşenlerinden biri olduğu hatırlatılarak, SİPER sistemlerinin teslimatlarının devam ettiği vurgulandı. Bilgide, “Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, milli ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 1’in yalnızca batarya unsurlarının kullanıldığı atışı 16 Kasım 2025 tarihinde Sinop Test Merkezinde başarılı bir şekilde icra edildi. Söz konusu atış kapsamında sistemin otonom batarya kabiliyetleri dost ve düşman hedef uçakların bulunduğu zorlayıcı ve şimdiye kadar yapılan en kapsamlı senaryo ile doğrulandı. SİPER; menzili ve hassasiyetiyle Gök Vatan’ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumunda bulunuyor. Savunmada yeni bir dönemi başlatan SİPER’in batarya seviyesi unsurları Atış Kontrol Merkezi, Atış Kontrol Radarı, Füze Fırlatma Sistemi ve Tam Atım Füzeden oluşuyor” denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Mozambik’te

Bu arada, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, temaslar için bulunduğu Mozambik’te, Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edildi. Kabule ilişkin kişisel sosyal medya hesabında açıklama yapan Görgün, “İki dost ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geleceğine dair güçlü, yapıcı ve ümit veren bir iradeyi memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye ile Mozambik arasında kurulan bu stratejik temasların; karşılıklı güven, ortak menfaatler ve kalıcı dostluk temelinde daha da derinleşeceğine inanıyoruz” ifadesine yer verdi.